Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, це було певною мірою "ритуальне дійство".

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"Занепокоєння немає – просто така ритуальна активність. Вона, звісно, якось пов'язана з потребою з'являтись на людях", – зазначив Яковенко.

Оскільки російські військові та їхні рідні становлять значну кількість виборців, Путіну важливо продемонструвати, що він "піклується" про них.

Аналітики ISW зазначили, що, найімовірніше, для зустрічі з Путіним сім'ї ретельно відібрали. Багато з них пов'язані з російським урядом і військовими.

Чи пов'язана ця зустріч з рухом дружин мобілізованих

У Росії набирають обертів протести дружин мобілізованих, перший з який, імовірно, відбувся лише 7 листопада 2023 року. Однак навряд чи їхні акції сильно турбують Путіна.

Повинні бути сотні тисяч, а їх десятки. Насправді це дуже слабкий рух,

– констатував Яковенко.

Журналіст порівняв цей рух з Союзом комітетів солдатських матерів Росії, який активно діяв у 1990-ті. На відміну від теперішніх активісток, тогочасні були вбудовані в середовище опозиційної спільноти й могли на щось впливати.

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