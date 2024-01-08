Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, це було певною мірою "ритуальне дійство".
До вашої уваги Дві складові: як Путін може розв'язувати проблему мобілізації після виборів
"Занепокоєння немає – просто така ритуальна активність. Вона, звісно, якось пов'язана з потребою з'являтись на людях", – зазначив Яковенко.
Оскільки російські військові та їхні рідні становлять значну кількість виборців, Путіну важливо продемонструвати, що він "піклується" про них.
Чи пов'язана ця зустріч з рухом дружин мобілізованих
У Росії набирають обертів протести дружин мобілізованих, перший з який, імовірно, відбувся лише 7 листопада 2023 року. Однак навряд чи їхні акції сильно турбують Путіна.
Повинні бути сотні тисяч, а їх десятки. Насправді це дуже слабкий рух,
– констатував Яковенко.
Журналіст порівняв цей рух з Союзом комітетів солдатських матерів Росії, який активно діяв у 1990-ті. На відміну від теперішніх активісток, тогочасні були вбудовані в середовище опозиційної спільноти й могли на щось впливати.
Мобілізація в Росії: останні новини
- В українській розвідці повідомили, що через рекрутинг і мобілізаційні заходи Росія щоденно призиває близько тисячі осіб. Тому наразі Кремль не має потреби в загальній мобілізації.
- Водночас після президентських виборів у Путіна можуть "розв'язатись руки" – і він оголосить тотальну мобілізацію. Це може бути потрібним для ротації залишків окупантів.
- Треба сказати, що частково мобілізовані активно втікають з військових частин. У 2023 році в Росії відкрили понад 5 тисяч справ за дезертирство.