В етері 24 Каналу авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, з якого виду озброєння Повітряні сили ЗСУ збивають останнім часом літаки. Також він сказав, чому російські пілоти продовжують встановлювати "рекорди" зі скидання КАБів.

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Якими системами збивають літаки

Збройні Сили України можуть збивати російські винищувачі й старою радянською зброєю, наприклад, комплексом С-300, який складає більшість в наших Повітряних силах. Як зазначив Романенко, навіть у старих зразків дальність 75 кілометрів.

Звичайно, можна ризикнути й підсунути на 10 – 20 кілометрів ближче до лінії фронту та працювати методом засідки. Тобто його там розмістили, не вмикають радіолокаційні станції, а просто очікують підльоту ворожих літаків,

– мовив авіаційний експерт.

За його словами, дані про виявлення цілей комплекс ЗРК може отримувати ззовні, якісь інші радіолокаційні станції у цьому районі надають йому інформацію про польоти ворожих літаків. Лише коли російські бомбардувальники, що скидають КАБи, підлітають, то комплекс включається, здійснює пуск, наводить ракети й після ураження за декілька хвилин відходить з цього району.

Застосовання старих радянських комплексів можливе, але, звичайно, Patriot робить це краще,

– додав Романенко.

Частина експертів скептично ставиться до ймовірного збиття винищувачів Су-34 та Су-35 системами Patriot, мовляв, це нераціонально. Проте варто зазначити, що ракета Patriot, яка працює по аеродинамічних цілях, коштує 2 – 3 мільйони доларів, а російський Су-34 – 30 – 40.

Звичайно, для надійного ураження пускають дві ракети, але однаково є різниця між 6 або 60 мільйонами. До того ж не обов'язково, що це були Patriot або С-300,

– наголосив авіаційний експерт.

Він також нагадав, що партнери обіцяли передати Україні франко-італійські комплекси SAMP/T. Можливо, нарешті вони запрацювали. До слова, нині жодної інформації про їх застосування не було.

Чому продовжуються удари КАБами

Знищення російських винищувачів Су-34 та Су-35, які скидають КАБи, має важливе значення. Адже зараз ворог вдається до цинічної тактика – закидає позиції українських військових бомбами, а далі штурмує.

За минулу добу ворог встановив абсолютний рекорд застосування КАБів – 152 бомби на різних ділянках фронту. Тобто попри те, що ворожі літаки мало не щодня падають, окупанти не змінюють тактику.

"Російським пілотам накрутили хвоста й сказали літати та виконувати бойові завдання. Вони надихнулися прикладом Авдіївки, коли фактично пробомбили КАБами шлях м'ясним колонам. В окремі дні у районі Авдіївки було по 90 скидів. Попри втрати, росіяни продовжуватимуть завдавати ударів, але подивимося, скільки вони витримають такий темп", – сказав Романенко.

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