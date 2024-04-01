В ефірі телемарафону речник Повітряних Сил Ілля Євлаш зауважив, що "Калібри" – це досить потужна зброя, передає 24 Канал.

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Точні і далекобійні

За словами військовго, ці ракети є досить точними, а також мають високу дальність, здатну покривати майже всю територію України. Водночас підрозділи нашої ППО неодноразово збивали "Калібри" і нерідко робили це на всі сто відсотків.

Євлаш підкреслив, що проти ракет активно застосовують системи РЕБ, які збивають ворожі цілі з курсу.

Однак речник Повітряних сил зазначає, що для відбиття масованої атаки потрібна велика кількість засобів ППО.

Ракетні удари противника спрямовані не лише на ураження цілей, але й на виснаження української протиповітряної оборони, зокрема запасів ракет для ППО.

Загроза з моря – висока

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що хоча ворожі кораблі поховалися в південно-східній частині акваторії Чорного моря та не проявляють активності, неебезпека з моря нікуди не поділася.

За словами полковника, загальна готовність російських ракетоносіїв залишається високою, попри те, що за останній час їх майже не виводили на бойове чергування.

Гуменюк вказала на одну з особливостей. Окупанти виводили ракетоносії напередодні масованих атак для того, щоб розосередити увагу Сил ППО.

Ворог накопичив "Калібри"

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов повідомив, що противник скоро може перейти до ударів "Калібрами", які до цих пір рідко використовував, надаючи перевагу більш ефективним Х-101.

Втім, наразі запаси Х-101 в окупантів вичерпуються, а "Калібрів" у них достатньо багато.

Нагадаємо, що востаннє ці ракети ворог запускав під час масованої атаки 15 лютого. Тоді із чотирьох таких цілей були збиті дві. Дві інші атакували Львівщину та повністю знищили електропідстанцію.

Зазначимо, що "Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів. До цілі ракета летить на наднизьких висотах зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду, що ускладнює роботу ППО.