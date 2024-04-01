В эфире телемарафона спикер Воздушных Сил Илья Евлаш отметил, что ""Калибры" – это достаточно мощное оружие, передает 24 Канал.

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Точные и дальнобойные

По словам военного, эти ракеты являются достаточно точными, а также имеют высокую дальность, способную покрывать почти всю территорию Украины. В то же время подразделения нашей ПВО неоднократно сбивали "Калибры" и нередко делали это на все сто процентов.

Евлаш подчеркнул, что против ракет активно применяют системы РЭБ, которые сбивают вражеские цели с курса.

Однако спикер Воздушных сил отмечает, что для отражения массированной атаки требуется большое количество средств ПВО.

Ракетные удары противника направлены не только на поражение целей, но и на истощение украинской противовоздушной обороны, в частности запасов ракет для ПВО.

Угроза с моря – высокая

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что хотя вражеские корабли спрятались в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности, неопасность с моря никуда не делась.

По словам полковника, общая готовность российских ракетоносителей остается высокой, несмотря на то, что за последнее время их почти не выводили на боевое дежурство.

Гуменюк указала на одну из особенностей. Оккупанты выводили ракетоносители накануне массированных атак для того, чтобы рассредоточить внимание Сил ПВО.

Враг накопил "Калибры"

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что противник скоро может перейти к ударам "Калибрами", которые до сих пор редко использовал, отдавая предпочтение более эффективным Х-101.

Впрочем, пока запасы Х-101 у оккупантов исчерпываются, а "Калибров" у них достаточно много.

Напомним, что последний раз эти ракеты враг запускал во время массированной атаки 15 февраля. Тогда из четырех таких целей были сбиты две. Две другие атаковали Львовскую область и полностью уничтожили электроподстанцию.

Отметим, что "Калибры" могут поражать вражеские цели на разных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К цели ракета летит на сверхнизких высотах со скоростью от 180 до 240 метров в секунду, что затрудняет работу ПВО.