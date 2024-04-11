Временно исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев заявил, что обязанность власти заключается в обеспечении минимальной способности функционирования каждого учреждения культуры, которое не прекратило свою деятельность даже во время войны. Таким образом, бронирование получили представители медиа и культурной сферы, причем не все, а лишь до 50 процентов.
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Бронирование работников культуры и медиа
Сегодня тема бронирования очень эмоциональная, особенно для семей, где есть погибшие, кто воюет на фронте. Для них даже само слово, что кто-то избегает мобилизации, является сложным для восприятия. Лозунг "все для фронта – все для победы" очень актуален,
– отметил Карандеев.
По его словам, власть должна обеспечить минимальные условия для функционирования всех учреждений культуры, которые не остановились даже в период войны. Таким образом, бронирование от мобилизации было предоставлено работникам медиа и культурной сферы, однако не для всех, а только для половины из них.
"1150 работников культуры и чуть более 700 средств массовой информации получили бронирование от мобилизации по представлению МКИП, и я готов защищать каждого человека, потому что это сделано аргументировано по действующим в Украине нормам", – подчеркнул он
Карандеев призвал к совместной работе с различными рабочими группами для улучшения ситуации и подчеркнул важность общения с общественностью.
Сейчас мы привлекаем к работе министерства различные рабочие группы и работаем вместе, потому что коммуникация с людьми очень важна,
– добавил временный министр.
Он также отметил, что критика по бронированию работников сферы культуры и медиа является неуважением к тем, кто предан своей работе.
Законопроект о мобилизации принят в целом: что известно
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что законопроект о мобилизации был принят в целом в редакции, которую предложил комитет по национальной безопасности, обороны и разведки. Впрочем, были исключены пункты, касающиеся демобилизации военнослужащих.
Теперь Владимир Зеленский имеет 15 дней для того, чтобы тщательно изучить текст закона. После ознакомления он может подписать закон и тем самым принять его к исполнению и официальному обнародованию. В заключительных положениях к закону о мобилизации прописано, что он вступает в силу через месяц со дня его публикации.
Лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула, что законодательные изменения для повышения мощностей Вооруженных сил требовали наши военные из Министерства обороны и Генерального штаба.
Стоит отметить, что накануне голосования за законопроект о мобилизации с трибуны Верховной Рады выступил командующий Вооруженных сил Украины Юрий Содоль. Генерал объяснил причину необходимости принятия этого законопроекта.