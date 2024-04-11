Временно исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев заявил, что обязанность власти заключается в обеспечении минимальной способности функционирования каждого учреждения культуры, которое не прекратило свою деятельность даже во время войны. Таким образом, бронирование получили представители медиа и культурной сферы, причем не все, а лишь до 50 процентов.

Смотрите также Рада приняла закон о мобилизации: когда вступит в силу и в Украине заработают изменения

Бронирование работников культуры и медиа

Сегодня тема бронирования очень эмоциональная, особенно для семей, где есть погибшие, кто воюет на фронте. Для них даже само слово, что кто-то избегает мобилизации, является сложным для восприятия. Лозунг "все для фронта – все для победы" очень актуален,

– отметил Карандеев.

По его словам, власть должна обеспечить минимальные условия для функционирования всех учреждений культуры, которые не остановились даже в период войны. Таким образом, бронирование от мобилизации было предоставлено работникам медиа и культурной сферы, однако не для всех, а только для половины из них.

"1150 работников культуры и чуть более 700 средств массовой информации получили бронирование от мобилизации по представлению МКИП, и я готов защищать каждого человека, потому что это сделано аргументировано по действующим в Украине нормам", – подчеркнул он

Карандеев призвал к совместной работе с различными рабочими группами для улучшения ситуации и подчеркнул важность общения с общественностью.

Сейчас мы привлекаем к работе министерства различные рабочие группы и работаем вместе, потому что коммуникация с людьми очень важна,

– добавил временный министр.

Он также отметил, что критика по бронированию работников сферы культуры и медиа является неуважением к тем, кто предан своей работе.

Законопроект о мобилизации принят в целом: что известно