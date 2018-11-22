Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка

Влада прийшла красти заради нашого ж блага, а ми такі невдячні. А коли ми їм заважаємо чи критикуємо, то лише підігруємо цим олігархам і Путіну.

Блогер Karl Volokh написав на своїй сторінці у Facebook от такий пост.

Ви уявляєте, що має бути в голові людини, щоб таке написати? Друзі, я розумію, що це схоже на дописи міського божевільного, але цей чоловік реально висловлює те, що думає Порошенко і Ко.

Він та його колеги по підлабузництву організовують зустрічі блогерів з президентом та генпрокурором, виступають на провладних медіа експертами, ну і всіляко по-іншому обслуговують владу.

До речі, ще кілька одкровень резидентського пропагандиста щодо провладних телеканалів: "Для убогих (це він про нас з вами): раскрутка и содержание, например, "Прямого" (йдеться про телеканал "Прямий") стоит кучу денег. Как думаете, откуда они беруться?"

Також Karl Volokh на одному з телеканалів прямо говорить звідки беруться гроші на пропрезидентський телеканл "Прямий": "Все каналы работают на ворованные деньги или за джинсу, которая такая же коррупция. Но Прямой (йдеться про телекан Прямий) работает на власть (как и "Эсспресо" и "5")".

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Тобто президентський пропагандист прямо заявляє, що влада фінсує лояльний до неї телевізійний канал з вкрадених у нас грошей. Ну, хоча би за відвертість дякую.

Щоб сповна оцінити кашу в головах пропагандистів влади, наведу останню цитату: "Все названые проблемы проистекають из демократии и свободы слова – то есть, ровной совку противоположности".



Karl Volokh

Якось цитатка кремлівським душком тхне, вам не здається? Загалом останнім часом президентські пропагандисти все більше говорять меседжеми, ну просто злизаними з заяв російської влади.

Ну от наприклад: "Хто, якщо не Порошенко?". Прямо зеркально злизано: "Кто если не Путин?!". Або ще таке: "Тільки Порошенко захистить Україну від Путіна". Це калька з кремлівського: "Только Путин защищает Россию от США и НАТО". Ну, і зовсім останній злизаний Банкової меседж: "Да, они воруют, но они государственники!".

Пропагандисти Порошенка, які впихують нам це інформаційне сміття, зневажають нас так само, як пропагандисти Путіна зневажають російських громадян. І перші, і другі однаково низько оцінюють інтелектуальний рівень власних виборців. Не можу сказати за росіян, а от реакцію українців за таку неповагу Порошенко відчує вже зовсім скоро.

До речі, якщо ви думаєте, що цей пропагандист якийсь унікальний, то це не так. Вони там всі такі. Серйозно. Почитаєш їх і просто за голову берешся. Не від того, що люди таке пишуть, а від того, що це ж не їхні думки. Вони лише передають те, що насправді сидить в головах Порошенка і компанії, але про що останні соромляться сказати самі.

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Мені по-людськи шкода усіх цих придворних пропагандистів. Постійна брехня, яку вони лиють у соціальних мережах та з медіа-майданчиків влади, безповоротно спотворює їх самих.

Для прикладу один з піарників Порошенка, чи не щодня обливає брудом опонентів президента, після чого по неділях співає в церковному хорі.

Ну і на закінчення, хочу підкинути технологам Порошенка передвиборчий слоган.



Без корупції нема перемоги

Він повністю вкладається в задану вами парадигму – влада змушена красти для перемоги.