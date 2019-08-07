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      Це необхідно зробити, – Рябошапка про важливі зміни у Нацполіції

      1349 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка вважає, що реформа Національної поліція почалась непогано. Однак багато чинників призвели до того, що процес уповільнився.

      Про це Рябошапка розповів журналісту 24 каналу для програми "Голобородько".

      Що змінилось в новій поліції за п'ять років реформи – читайте тут

      За його словами, Нацполіція – це орган, який найбільше спілкується і повинен спілкуватися з громадянами. 

      Очевидно, що ми хотіли б надати нового поштовху цій реформі, ми б хотіли відновити той хороший початок, який був з Нацполіцією, –
      заявив заступник голови Офісу Президента.

      За його словами, вони хочуть завершити реформу блоку, який стосується виявлення і розслідування злочинів експертної діяльності Нацполіції. Він сказав: "Це необхідно робити, і цей поштовх теж необхідний".

      "Одним з пріоритетів є реформування органів кримінальної юстиції і всього комплексу: і поліцейського блоку, і блоку, який стосується ДБР, кримінального процесу, кримінального права та органів прокуратури", – наголосив Рябошапка.

      Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.

      Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

      Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

      Що таке програма "Голобородько"? Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Новини України Слуга народу Реформи Поліція Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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