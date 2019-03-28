Нова поліція в Україні: що змінилось за п'ять років реформи

У лютому 2015 року влада анонсувала широкомасштабну реформу у правоохоронних органах. Відтоді ледь не щомісяця керівники МВС і новоствореної Нацполіції звітують про свої успіхи. За тим, що саме прагнуть змінити в поліції та як далеко зайшла реформа – читайте у матеріалі 24 каналу.

Оновлення поліції

На п'ятому році реформ у поліції прозвітували про ремонт 20 відділків у регіонах.

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Тепер там комфортні та світлі приймальні, привітні офіцери, облаштовані місця для очікування, вбиральні та навіть ігрові зони для дітей. Усе завдяки підтримці представництва Євросоюзу в Україні. Загалом відремонтували 20 з понад 600 відділів поліції.



Оновленний відділок поліції у Боярці



Ігрова зона для дітей



Однак ремонтом у відділку поліції не обмежились.



Ремонт у відділку поліції

"Ми відходимо від старих пострадянських підходів, де поліція була за грантами за сімома замками. Шведські колеги протягом півтора року перевчили 420 офіцерів у цих 20 відділках", – сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Ці зміни мають перетворити Національну поліцію з мілітарної, закритої організації на установу, що допомагатиме людям. А разом з тим представники Євросоюзу передали поліцейським 30 одиниць різної автомобільної техніки.

Нові машини та ремонти відділків – це половина роботи

Європейські партнери України, вкладаючи гроші, мають цілком логічну мотивацію – хочуть отримати якісні показники, які можна порахувати: кількість тренінгів, відремонтованих відділків, переданих автомобілів. Однак, за словами експерта Реанімаційного пакету реформ Євген Крапівін, це реформа поліції тільки на половину.

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"Найбільша кількість питань до попередньої поліції щодо катувань, незаконних затримань, корупції за закриття-відкриття справ, фальсифікації доказів і так далі. І за все це відповідають слідчо-оперативні підрозділи. Була широкомасштабна атестація, яка завершилась, на жаль, сімома відсотками звільнених громадян. Відповідно усі слідчо-оперативні працівники, як працювали так і працюють", – розповів експерт із реформування органів правопорядку Євген Крапівін.

Реформа поліції триває вже п'ятий рік. Звісно, що не можна говорити про її повний провал. Адже результати є:

• створена патрульна поліція;

• єдиний спецпідрозділ КОРД;

• ліквідований "Беркут" і ДАЇ.

Проте варто пам'ятати, що за турнікетами у відремонтованих відділах залишаються працювати все ті самі працівники, що і до Революції гідності.