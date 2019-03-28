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      Нова поліція в Україні: що змінилось за п'ять років реформи

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      У лютому 2015 року влада анонсувала широкомасштабну реформу у правоохоронних органах. Відтоді ледь не щомісяця керівники МВС і новоствореної Нацполіції звітують про свої успіхи. За тим, що саме прагнуть змінити в поліції та як далеко зайшла реформа – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Оновлення поліції 

      На п'ятому році реформ у поліції прозвітували про ремонт 20 відділків у регіонах.

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      Тепер там комфортні та світлі приймальні, привітні офіцери, облаштовані місця для очікування, вбиральні та навіть ігрові зони для дітей. Усе завдяки підтримці представництва Євросоюзу в Україні. Загалом відремонтували 20 з понад 600 відділів поліції.

      поліція
      Оновленний відділок поліції у Боярці

      відділок поліції
      Ігрова зона для дітей 

      Однак ремонтом у відділку поліції не обмежились.


      Ремонт у відділку поліції 

      "Ми відходимо від старих пострадянських підходів, де поліція була за грантами за сімома замками. Шведські колеги протягом півтора року перевчили 420 офіцерів у цих 20 відділках", – сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв.

      Ці зміни мають перетворити Національну поліцію з мілітарної, закритої організації на установу, що допомагатиме людям. А разом з тим представники Євросоюзу передали поліцейським 30 одиниць різної автомобільної техніки.

      Нові машини та ремонти відділків – це половина роботи

      Європейські партнери України, вкладаючи гроші, мають цілком логічну мотивацію – хочуть отримати якісні показники, які можна порахувати: кількість тренінгів, відремонтованих відділків, переданих автомобілів. Однак, за словами експерта Реанімаційного пакету реформ Євген Крапівін, це реформа поліції тільки на половину.

      Як працює поліція у світі та Україні – дізнавайтесь вражаючі факти у матеріалі 24 каналу

      "Найбільша кількість питань до попередньої поліції щодо катувань, незаконних затримань, корупції за закриття-відкриття справ, фальсифікації доказів і так далі. І за все це відповідають слідчо-оперативні підрозділи. Була широкомасштабна атестація, яка завершилась, на жаль, сімома відсотками звільнених громадян. Відповідно усі слідчо-оперативні працівники, як працювали так і працюють", – розповів експерт із реформування органів правопорядку Євген Крапівін.

      Реформа поліції триває вже п'ятий рік. Звісно, що не можна говорити про її повний провал. Адже результати є:
      • створена патрульна поліція;
      • єдиний спецпідрозділ КОРД;
      • ліквідований "Беркут" і ДАЇ.

      Проте варто пам'ятати, що за турнікетами у відремонтованих відділах залишаються працювати все ті самі працівники, що і до Революції гідності.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Поліція Реформи
      Джерело: 24 канал
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