Новая полиция в Украине: что изменилось за пять лет реформы

В феврале 2015 года анонсировали широкомасштабную реформу в правоохранительных органах. С тех пор чуть ли не ежемесячно руководители МВД и новосозданной Нацполиции отчитываются о своих успехах. О том, что именно хотят изменить в полиции и как далеко зашла реформа – читайте в материале 24 канала.

Обновление полиции

На пятом году реформ в полиции отчитались о ремонте 20 участков в регионах.

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Теперь там комфортные и светлые приемные, приветливые офицеры, обустроенные места для ожидания, уборные и даже игровые зоны для детей. Все благодаря поддержке представительства Евросоюза в Украине. В общем отремонтировали 20 из более 600 отделов полиции.

Обновленный участок полиции в Боярке

Игровая зона для детей

Однако ремонтом в отделении полиции не ограничились.



Ремонт в отделении полиции

"Мы отходим от старых постсоветских подходов, где полиция была за семью замками. Шведские коллеги за полтора года переучили 420 офицеров в этих 20 участках", – сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Эти изменения должны превратить Национальную полицию из военной, закрытой организации в учреждение, которое будет помогать людям. А вместе с тем представители Евросоюза передали полицейским 30 единиц различной автомобильной техники.

Новые машины и ремонты участков – это половина работы

Европейские партнеры Украины, вкладывая деньги, имеют вполне логичную мотивацию – хотят получить качественные показатели, которые можно посчитать: количество тренингов, отремонтированных участков, переданных автомобилей. Однако, по словам эксперта Реанимационного пакета реформ Евгения Крапивина, это реформа полиции только наполовину.

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"Наибольшее количество вопросов к предыдущей полиции касается пыток, незаконных задержаний, коррупции за закрытие-возбуждение дел, фальсификацию доказательств и так далее. И за все это отвечают следственно-оперативные подразделения. Была широкомасштабная аттестация, которая завершилась, увы, семью процентами уволенных граждан. Соответственно все следственно-оперативные работники, как работали так и работают", – рассказал эксперт по реформированию органов правопорядка Евгений Крапивин.

Реформа полиции продолжается уже пятый год. Конечно, нельзя говорить о ее полном провале. Ведь результаты есть:

• создана патрульная полиция;

• единое спецподразделение КОРД;

• ликвидирован "Беркут" и ГАИ.

Однако стоит помнить, что за турникетами в отремонтированных отделах остаются работать все те же сотрудники, что и до революции Достоинства.