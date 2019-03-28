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      Новая полиция в Украине: что изменилось за пять лет реформы

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      В феврале 2015 года анонсировали широкомасштабную реформу в правоохранительных органах. С тех пор чуть ли не ежемесячно руководители МВД и новосозданной Нацполиции отчитываются о своих успехах. О том, что именно хотят изменить в полиции и как далеко зашла реформа – читайте в материале 24 канала.

      Обновление полиции

      На пятом году реформ в полиции отчитались о ремонте 20 участков в регионах.

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      Теперь там комфортные и светлые приемные, приветливые офицеры, обустроенные места для ожидания, уборные и даже игровые зоны для детей. Все благодаря поддержке представительства Евросоюза в Украине. В общем отремонтировали 20 из более 600 отделов полиции.

      поліціяОбновленный участок полиции в Боярке

      відділок поліції

      Игровая зона для детей

      Однако ремонтом в отделении полиции не ограничились.


      Ремонт в отделении полиции

      "Мы отходим от старых постсоветских подходов, где полиция была за семью замками. Шведские коллеги за полтора года переучили 420 офицеров в этих 20 участках", – сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

      Эти изменения должны превратить Национальную полицию из военной, закрытой организации в учреждение, которое будет помогать людям. А вместе с тем представители Евросоюза передали полицейским 30 единиц различной автомобильной техники.

      Новые машины и ремонты участков – это половина работы

      Европейские партнеры Украины, вкладывая деньги, имеют вполне логичную мотивацию – хотят получить качественные показатели, которые можно посчитать: количество тренингов, отремонтированных участков, переданных автомобилей. Однако, по словам эксперта Реанимационного пакета реформ Евгения Крапивина, это реформа полиции только наполовину.

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      "Наибольшее количество вопросов к предыдущей полиции касается пыток, незаконных задержаний, коррупции за закрытие-возбуждение дел, фальсификацию доказательств и так далее. И за все это отвечают следственно-оперативные подразделения. Была широкомасштабная аттестация, которая завершилась, увы, семью процентами уволенных граждан. Соответственно все следственно-оперативные работники, как работали так и работают", – рассказал эксперт по реформированию органов правопорядка Евгений Крапивин.

      Реформа полиции продолжается уже пятый год. Конечно, нельзя говорить о ее полном провале. Ведь результаты есть:
      • создана патрульная полиция;
      • единое спецподразделение КОРД;
      • ликвидирован "Беркут" и ГАИ.

      Однако стоит помнить, что за турникетами в отремонтированных отделах остаются работать все те же сотрудники, что и до революции Достоинства.

      blog_ava
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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Полиция Реформы
      Источник: 24 канал
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