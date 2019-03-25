Нацполиция заменит автоматы Калашникова на немецкие пистолеты-пулеметы: фото
Национальная полиция отказывается от автоматов Калашникова, а взамен закупает немецкие пистолеты-пулеметы Heckler & Koch MP5.
Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказал глава Нацполиции Сергей Князев. По его словам, ведомство на 90% хочет отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием.
Читайте также: Как работает полиция в мире и Украине: поразительные факты
По его словам, новыми современными немецкими пистолетами-пулеметами МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд. Он пояснил, что такое оружие лучше всего подходит для выполнения функций полицейского.
Пистолет-пулемет MP5
"Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача – сохранить жизнь преступника и сохранить собственную", – рассказал Князев.
Какие характеристики у немецкого пистолета-пулемета MP5?
Пистолет-пулемет MP5 разработан фирмой Heckler & Koch в 1966 году. Ключевыми особенностями оружия является высокая надежность и мощность. Возможность использования прицелов различных типов, глушителя и боевого фонаря расширяет возможности оружия.
Оружие оснащено складным прикладом и использует патроны 9×19 миллиметров. Скорострельность составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность – 200 метров.
Сейчас MP5 используется правоохранительными органами и подразделениями специального назначения в более чем 50 странах мира.