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      Нацполиция заменит автоматы Калашникова на немецкие пистолеты-пулеметы: фото

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      Нацполиция закупит новые немецкие пистолеты-пулеметы
      Нацполиция закупит новые немецкие пистолеты-пулеметы / Фото из открытых источников

      Национальная полиция отказывается от автоматов Калашникова, а взамен закупает немецкие пистолеты-пулеметы Heckler & Koch MP5.

      Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказал глава Нацполиции Сергей Князев. По его словам, ведомство на 90% хочет отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием.

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      По его словам, новыми современными немецкими пистолетами-пулеметами МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд. Он пояснил, что такое оружие лучше всего подходит для выполнения функций полицейского.

      Heckler & Koch MP5
      Пистолет-пулемет MP5

      "Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача – сохранить жизнь преступника и сохранить собственную", – рассказал Князев.

      Какие характеристики у немецкого пистолета-пулемета MP5?
      Пистолет-пулемет MP5 разработан фирмой Heckler & Koch в 1966 году. Ключевыми особенностями оружия является высокая надежность и мощность. Возможность использования прицелов различных типов, глушителя и боевого фонаря расширяет возможности оружия.

      Оружие оснащено складным прикладом и использует патроны 9×19 миллиметров. Скорострельность составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность – 200 метров.

      Сейчас MP5 используется правоохранительными органами и подразделениями специального назначения в более чем 50 странах мира.

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      Теги: Новости Украины Оружие Полиция
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