Нацполіція замінить автомати Калашникова на німецькі пістолети-кулемети: фото

Національна поліція відмовляється від автоматів Калашникова, а натомість закупляє німецькі пістолети-кулемети Heckler & Koch MP5.

Про це в інтерв'ю виданню "Сегодня" розповів голова Нацполіції Сергій Князєв. За його словами, відомство має мету на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінивши їх сучасною європейською зброєю.

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За його словами, новими сучасними німецькими пістолетами-кулеметами МР5 буде забезпечено кожен патрульний наряд. Він пояснив, що така зброя найкраще підходить для виконання функцій поліцейського.



Пістолет-кулемет MP5

"Простіше кажучи, автомат Калашникова створювався для військових, щоб вбивати. У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання – зберегти життя злочинця і зберегти власну", – розповів Князєв.

Які характеристики у німецького пістолета-кулемета MP5? Пістолет-кулемет MP5 розроблений фірмою Heckler & Koch у 1966 році. Ключовими особливостями зброї є висока надійність та потужність. Можливість використання прицілів різних типів, глушника і бойового ліхтаря розширює можливості зброї.



Зброя оснащена складним прикладом і використовує патрони 9×19 міліметрів. Скорострільність становить 800 пострілів у хвилину, а прицільна дальність – 200 метрів.



Нині MP5 використовується правоохоронними органами та загонами спеціального призначення у понад 50 країнах світу.