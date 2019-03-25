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      Нацполіція замінить автомати Калашникова на німецькі пістолети-кулемети: фото

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      Нацполіція закупить нові німецькі пістолети-кулемети
      Нацполіція закупить нові німецькі пістолети-кулемети / Фото з відкритих джерел

      Національна поліція відмовляється від автоматів Калашникова, а натомість закупляє німецькі пістолети-кулемети Heckler & Koch MP5.

      Про це в інтерв'ю виданню "Сегодня" розповів голова Нацполіції Сергій Князєв. За його словами, відомство має мету на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінивши їх сучасною європейською зброєю.

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      За його словами, новими сучасними німецькими пістолетами-кулеметами МР5 буде забезпечено кожен патрульний наряд. Він пояснив, що така зброя найкраще підходить для виконання функцій поліцейського. 

      Heckler & Koch MP5
      Пістолет-кулемет MP5

      "Простіше кажучи, автомат Калашникова створювався для військових, щоб вбивати. У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання – зберегти життя злочинця і зберегти власну", – розповів Князєв.

      Які характеристики у німецького пістолета-кулемета MP5? Пістолет-кулемет MP5 розроблений фірмою Heckler & Koch у 1966 році. Ключовими особливостями зброї є висока надійність та потужність. Можливість використання прицілів різних типів, глушника і бойового ліхтаря розширює можливості зброї.

      Зброя оснащена складним прикладом і використовує патрони 9×19 міліметрів. Скорострільність становить 800 пострілів у хвилину, а прицільна дальність – 200 метрів.

      Нині MP5 використовується правоохоронними органами та загонами спеціального призначення у понад 50 країнах світу.

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      Теги: Новини України Поліція Зброя
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