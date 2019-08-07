Это необходимо сделать, – Рябошапка о важных изменениях в Нацполиции

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка считает, что реформа Национальной полиция началась неплохо. Однако многие факторы привели к тому, что процесс замедлился.

Об этом Рябошапка рассказал журналисту 24 канала для программы "Голобородько".

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По его словам, Нацполиция – это орган, который больше всего общается и должен общаться с гражданами.

Очевидно, что мы хотели бы дать новый толчок этой реформе, мы бы хотели восстановить то хорошее начало, который было с Нацполициею, –

заявил заместитель председателя Офиса Президента.

По его словам, они хотят завершить реформу блока, который касается выявления и расследования преступлений экспертной деятельности Нацполиции. Он сказал: "Это необходимо делать, и этот толчок тоже необходим".

"Одним из приоритетов является реформирование органов уголовной юстиции и всего комплекса: и полицейского блока, и блока, который касается ГБР, уголовного процесса, уголовного права и органов прокуратуры", – подчеркнул Рябошапка.

Кто такой Руслан Рябошапка?

Был одним из членов Национального агентства по предупреждению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.



Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.



После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционное направление.

Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.