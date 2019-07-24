НАБУ, САП, НАЗК і ДБР: чим займаються антикорупційні органи

НАБУ, САП, НАЗК і ДБР – антикорупційні органи, про які українці чують мало не щодня. Та чи знаєте чим вони займаються? За що відповідають? І чому українські антикорупційні органи постійно підпадають під нищівний шквал критики? Про це читайте у матеріалі 24 каналу.

НАБУ

Це Національне антикорупційне бюро України. Його створили у 2015 році з метою розслідування корупції в колах вищого рівня державної влади. А це значить, що у випадку порушень закону суддями, прокурорами, депутатами, прем'єрами і навіть президентом (за умови що його повноваження припинено) за справу візьметься НАБУ.

Варто уваги! Як за кордоном борються з корупцією та який досвід українцям варто перейняти

Чим займається цей орган? Хабарями, зловживанням службовим становищем, привласненням або відмиванням коштів, незаконним збагаченням і декларуванням недостовірної інформації.



Повноваження НАБУ

Їхні повноваження набирав чинності, якщо розмір злочину у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум. А зраз це близько мільйона гривень.

Наші європейські колеги надали належну підтримку за допомогою якої створили НАБУ, орган почав роботу і почав проводити розслідування,

– сказав директор НАБУ Артем Ситник.

Роботу і розслідування забезпечує налагоджена, хоча і дуже не проста структура. Вершина цієї піраміди – директор органу. Зараз – це Артем Ситник, який підзвітний Верховній раді України.



Директор НАБУ Артем Ситник

В нього є троє основних заступників. Кожен відповідає за свою гілку. Один – за детективів, другий за комунікації, третій за інформаційні технології. Найнижче у структурі стоять територіальні управління документообігу. Регіональних представництв три: у Львові, Одесі та Харкові.

Загалом з початку роботи органу, в реєстрі НАБУ нараховується 165 справ. З них – 20 навіть не розпочаті, 27 призначені до розгляду, 24 – на стадії підготовчого засідання, розглядаються по суті справи – 47, тільки 17 на слуханнях у суді і лише 30 завершені.

Винесення вироку не є компетенцією НАБУ. Ми не можемо впливати на суд і змусити їх за день винести вирок. Але критикани використовують саме цю риторику, тому що суспільство чекає не направлення справи до суду, а вироків,

– зазначив Артем Ситник.

Дійсно, для того аби був результат необхідно аби справу розглянули у суді. Цим має займатися колегія із трьох суддів. В НАБУ пояснюють це так: справи не доходять до суду, бо

судді були зайняті; судді не змогли розібратися; судді не призначили підготовчого засідання.

До того ж, працівники НАБУ не мають повноважень "саджати" чи "карати" високопосадовців, і саме тут на допомогу приходить САП.

"НАБУ без САП взагалі не може існувати, адже вони ведуть лише досудові розслідування. А щоб погодити слідчі дії, підписати підозру чи звернутися до суду – це можна зробити виключно із процесуальним керівником САП", – наголосила член Ради громадського контролю НАБУ Тетяна Козаченко.

САП

Це Спеціалізована антикорупційна прокуратура – самостійний підрозділ Генпрокуратури України, який створили у 2015 році. Їх функції досить прості - працівники наглядають за розслідуваннями НАБУ і представляють обвинувачення в судах.

Читайте також: Затримали і відпустили: топ корупційних справ, які закінчились нічим

У них немає власних представництв. Грубо кажучи, САП "існує" у тому ж полі, що й НАБУ – це 2 взаємопов'язані органи. Попри це – постійні міжусобні чвари і звинувачення одного у "корупції" – не рідкість.



Очільник САП Назар Холодницький

А загалом – йде уже четвертий рік роботи цих двох установ. За весь цей час і НАБУ і САП кидалися заявами про сотні справ, які направили до суду і про сотні осіб, яким оголосили підозру. Наприклад, станом на 2018 рік дві антикорупційні структури на двох розпочали 577 розслідувань.

32 справи скерували до суду, відшкодували 92 мільйони гривень, висунули 61 обвинувачення і 44 підозри. Проте, жоден топ-корупціонер так і не сів за ґрати.

Приклад Європи

Візьмемо за приклад візьмемо сусідню Румунію, їхня "антикорупціонерка" Лаура Ковеші тільки за 2016 рік в неволю відправила 3 міністрів, 6 сенаторів, 11 депутатів, 47 мерів, 16 суддів і 21 керівника державних компаній. Грошей повернули на 668 мільйонів євро.



Лаура Ковеш

Якщо ж говорити про результат за 4 роки її діяльності, то до суду дійшли більш як півтори тисячі справ.

"Із самого початку все було погано. Ми збирали справи, працювали над ними і направляли до суду, але там все і розвалювалося. Тому ми почали роботу із очищення судової системи. Настанови з боку ЄС, кілька років реформ і люди побачили реальний результат", – розповіла екс-очільниця НАД Румунії Лаура Ковеші.

ДБР

Це Державне бюро розслідувань. Цьому органу підслідні ті ж особи, що і НАБУ і САП – вищі посадовці, особи що вчинили військові злочини, правоохоронці і самі ж службовці антикорупційних органів.

Чим ще займається ДБР? Грубо кажучи – щось схоже на американське ФБР: боротьбою із організованою злочинністю, тероризмом і вбивствами, а також розслідуваннями справ про катування і жорстке поводження з боку працівників силових структур – поліції, прокуратури, СБУ та Антикорупційного бюро.



Директор ДБР Роман Труба

Крім того, якщо колись за військові злочини відповідала військова прокуратура, то тепер і це компетенція ДБР.

Ми розслідуємо кримінальні провадження щодо тих же посадовців, що й НАБУ, але за іншими статтями. НАБУ розслідує злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу, інші статті – наші. Простіше кажучи, коли п’яний суддя сяде за кермо – це наша справа,

– зазначив директор ДБР Роман Труба.

Ця відносно молода структура почала свою діяльність у 2018 році. У "скарбничці" вже більше, ніж 5 тисяч кримінальних проваджень. З них – три сотні направлені до суду.

Варто уваги! Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом

Щодо структури, то ДБР складається із центрального апарату, семи територіальних управлінь: у Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську і Києві, в наявності ще академія і Науково-дослідний інститут. Так само як НАБУ і САП, ДБР займається лише досудовими розслідуваннями.

НАЗК

Це Національне агентство з питань запобігання корупції – відомство, яке створили у 2015 році виконує превентивну функцію. Наприклад, перевіряє декларації держслужбовців, політичні партії, які отримують державне фінансування, аналізує інформацію, розробляє антикорупційні стратегії і умовно моніторить спосіб життя посадовців.

Цікаво! Наскільки незалежні детективи НАБУ, хто контролює працівників: Ситник відповів на гострі питання

В разі підозри передає інформацію НАБУ. Але як і всі вище перелічені антикорупційні органи – НАЗК теж критикують. Наприклад, у 2017 році із півтора мільйона декларацій, які подали українські чиновники в НАЗК, перевірили тільки 91. Того ж року екс-очільниця цього органу Наталя Корчак виписувала собі премії у сотні тисяч. При цьому досі працює при установі.



Екс-очільнця НАЗК Наталя Корчак

Щоб ефективно вирішувати антикорупційні злочини в Україні – необхідно забезпечити належну роботу вищого антикорупційного суду. А це, як показала практика – дуже кропіткий і непростий, а багато кому не потрібний і не вигідний процес.