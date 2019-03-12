Затримали і відпустили: топ корупційних справ, які закінчились нічим

Їх гучно затримували, на них натягали електронні браслети і навіть запроторювали за ґрати. А потім, розводячи руками, відпускали. Журналісти 24 каналу з'ясували хто з чинної влади врятував від покарання топ-корупціонерів.

Справа "рюкзаків Авакова"

Завдяки схемі, яку придумали син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков та заступник міністра Сергій Чеботарьов Нацгвардія отримала п'ять тисяч неякісних рюкзаків.

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Саме Олександр Аваков запропонував батьковому відомству послуги компанії свого друга. А Чеботарьов зробив усе, аби тендер виграла саме ця фірма.

Покарані. У справі визнали винним та покарали лише підприємця, який шив рюкзаки. З Авакова та Чеботарьова з легкої руки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозру зняли, а частину доказів просто знищили. Натомість експертку, яка мала сміливість підтвердити, що рюкзаки Авакова пошили неякісно, тепер тягають по судах.

Збитки внаслідок цієї оборудки оцінюють у 14 мільйонів гривень.



Справа "рюкзаків Авакова"

Справа "Податківців-хабарників"

Влітку 2017 року вертольотами з усієї України до Києва звозили податківців-хабарників, залучених у приголомшливій схемі відмивання коштів Януковича та голови Міністерства доходів і зборів України Олександра Клименка. До слова, лише одна спецоперація із затримання винуватців коштувала державі понад 300 тисяч гривень.

Покарані. За справу взялась військова прокуратура. Проте якось так склалося, що вже за рік із 50 затриманих податківців жоден не сидить. У більшості закінчився термін тримання під вартою, а дехто просто встиг втекти з України.

Збитки внаслідок цієї оборудки оцінюють у 104 мільярди гривень.

Справа Романа Насірова

А головного податківця країни Романа Насірова звинувачують у тому, що допомагав нардепу-втікачу Олександру Онищенку прокручувати газові схеми. Минулі два роки вся країна спостерігала шоу із картатою ковдрою у суді.



Роман Насіров під картатою ковдрою

Покарані. Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров одразу вийшов під заставу, заплативши 100 мільйонів гривень. Доки його справу потихеньку розглядають у суді, він встиг не лише поновитися на посаді, але й податися в президенти. А суд, ковдру та браслет тепер зухвало називає своєю передвиборчою фішкою.

Політтехнологи кажуть, що на президентських перегонах не буде нікого іншого з браслетом, а буду лише я один такий,

– сказав Насіров.

Збитки внаслідок цієї оборудки оцінюють у 2 мільярди гривень.

Справа Демчини та Семочка

Двох найвпливовіших силовиків країни – заступника голови СБУ Павла Демчину і головного контррозвідника Сергія Семочка – підозрюють у тому, що роками їх родини жили на широку ногу і, вочевидь, не на одну зарплату. Розкішні маєтки, елітні автівки й гвинтокрили, мільйони в кеші й на банківських рахунках. А в рідних контррозвідника взагалі є паспорти Росії.

Покарані. Скандали навколо впливових силовиків тривають вже третій рік. Так само, як і решта фігурантів корупційних справ, обоє досі не покарані. І навіть не відсторонені.

Президент, який власне обох їх і призначив, відмовчується. А тим часом, в Україні Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення.