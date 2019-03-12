Задержали и отпустили: топ коррупционных дел, которые закончились ничем

Их громко задерживали, на них натягивали электронные браслеты и даже бросали за решетку. А потом, разводя руками, отпускали. Журналисты 24 канала выяснили, кто из действующей власти спас от наказания топ-коррупционеров.

Дело "рюкзаков Авакова"

Благодаря схеме, которую придумали сын министра внутренних дел Александр Аваков и заместитель министра Сергей Чеботарев Нацгвардия получила пять тысяч некачественных рюкзаков.

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Именно Александр Аваков предложил отцовскому ведомству услуги компании своего друга. А Чеботарев сделал все, чтобы тендер выиграла именно эта фирма.

Наказанные. По делу признали виновным и наказали только предпринимателя, производившего рюкзаки. С Авакова и Чеботарева с легкой руки Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозрение сняли, а часть доказательств просто уничтожили. Зато експертку, которая имела смелость подтвердить, что рюкзаки Авакова сшили некачественно, теперь таскают по судам.

Убытки вследствии этой сделки оцениваются в 14 миллионов гривен.



Дело "рюкзаков Авакова"

Дело "Налоговиков-взяточников"

Летом 2017 года вертолетами со всей Украины в Киев свозили налоговиков-взяточников, вовлеченных в потрясающей схеме отмывания средств Януковича и главы Министерства доходов и сборов Украины Александра Клименко. К слову, только одна спецоперация по задержанию виновников стоила государству более 300 тысяч гривен.

Наказанные. За дело взялась военная прокуратура. Однако как-то так сложилось, что уже через год из 50 задержанных налоговиков никто не сидит. У большинства истек срок содержания под стражей, а некоторые просто успели бежать из Украины.

Убытки вследствии этой сделки оцениваются в 104 миллиардов гривен.

Дело Романа Насирова

А главного налоговика страны Романа Насирова обвиняют в том, что помогал нардепу-беглецу Александру Онищенко прокручивать газовые схемы. Прошедшие два года вся страна наблюдала шоу с клетчатым одеялом в суде.



Роман Насиров под клетчатым одеялом

Наказанные. Экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров сразу вышел под залог, заплатив 100 миллионов гривен. Пока его дело потихоньку рассматривают в суде, он успел не только восстановиться в должности, но и отправиться в президенты. А суд, одеяло и браслет теперь дерзко называет своей предвыборной фишкой.

Политтехнологи говорят, что на президентских выборах не будет никого другого с браслетом, а буду только я один такой,

– сказал Насиров.

Убытки вследствии этой сделки оцениваются в 2 миллиарда гривен.

Дело Демчины и Семочко

Двух самых влиятельных силовиков страны – заместителя председателя СБУ Павла Демчину и главного контрразведчика Сергея Семочко – подозревают в том, что годы их семьи жили на широкую ногу и, очевидно, не на одну зарплату. Роскошные особняки, элитные автомобили и вертолеты, миллионы в кэше и на банковских счетах. А у родных контрразведчика вообще паспорта России.

Наказанные. Скандалы вокруг влиятельных силовиков продолжаются уже третий год. Так же, как и остальные фигуранты коррупционных дел, оба до сих пор не наказаны. И даже не отстранены.

Президент, который, собственно, обоих их и назначил, отмалчивается. А между тем, в Украине Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.