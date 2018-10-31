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      Рік справи "рюкзаків Авакова": хто допоміг підозрюваним не опинитися за ґратами

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      Минув рік, як затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та заступника міністра Сергія Чеботаря. НАБУ підозрювало їх у купівлі для МВС неякісних наплічників за завищеними цінами.

      За рік справу проти них встигли закрити, так і не направивши до суду.

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      Під часу розгляду справи в НАБУ заявили про тиск на суд, а суддя відпустив усіх трьох підозрюваних під особисте зобов'язання. На відео, на основі якого НАБУ порушили справу, були Олександр Аваков та заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. І там чітко чутно, як вони обговорюють схему між собою і телефонують третьому підозрюваному.

      Кілька місяців тому стало відомо, що до Авакова-молодшого та Чеботаря претензій у обвинувачення вже нема. Мовляв, доказів бракне. Хоча раніше спецпрокурори говорили, що їх достатньо. Та і третій підозрюваний вчасно взяв всю вину на себе.

      У прокурорів таке посилання, Аваков же з Чеботарем не давали свідчень, а тут прийшли і сказали, що то вони на відео говорили, але  хотіли забезпечити Нацгвардію,
      – сказала юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

      Перед закриттям справи проти основних фігурантів суд дозволив знищити камеру, на яку було зроблено один з основних доказів. А до цього Мін'юст оголосив догану експерту, яка підтвердила, що збитки державі завдані на майже 15 мільйонів гривень. А зацікавлене в закритті справи Міністерство внутрішніх справ і взагалі порушило проти експерта кримінальне провадження.

      Це зроблено не для того, щоб щось розслідувати, а щоб тиснути на експерта і ставити під сумнів інші докази,
      – заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

      Експерт, на яку тиснули, встановила: ціну рюкзаків завищили в 5 разів, і вони були такі неякісні, що за призначенням використовуватись не могли. Це підтверджують і нацгвардійці.

      А кілька місяці в тому у справі з'явилась інша експертиза, де збитки вказані вже втричі менші. Її за 10 днів підготувала місцева харківська фірма. І коли мали початись слухання у суді проти останнього фігуранта і суд затвердив угоду зі слідством. Він має відшкодувати державі лише 5 мільйонів гривень. І 5 років за ґратами з іспитовим строком у 2 роки. Це означає, що він не відбуватиме реального покарання.

      Він мав дати викривальні показання, в ідеалі викрити Авакова-молодшого з Чеботарем, і коли на суді він "викрив" особу яка є померлою – це цинізм вищого рівня, прокурор не мав права затверджувати таку угоду,
      – додала Щербан.

      Поновити справу проти ключових фігурантів намагається Центр протидії корупції. Там вважають, що виведення з-під підозр Авакова-молодшого – це політична плата Назара Холодницького за те, що його не притягли до реальної відповідальності в рамках так званої "акваріумної справи".

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Затримання сина Авакова Арсен Аваков НАБУ САП Корупція Артем Ситник Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
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