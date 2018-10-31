Год дела "рюкзаков Авакова": кто помог подозреваемым не оказаться за решеткой

Прошел год, как задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова и заместителя министра Сергея Чеботаря. НАБУ подозревало их в покупке для МВД некачественных рюкзаков по завышенным ценам.

За год дело против них успели закрыть, так и не направив в суд.

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Во время рассмотрения дела в НАБУ заявили о давлении на суд, а судья отпустил всех трех подозреваемых под личное обязательство. На видео, на основе которого НАБУ возбудили дело, были Александр Аваков и заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. И там четко слышно, как они обсуждают схему между собой и звонят третьему подозреваемому.

Несколько месяцев назад стало известно, что к Авакову-младшему и Чеботарю претензий у обвинения уже нет. Мол, доказательств не достаточно. Хотя спецпрокуроры говорили, что их достаточно. Да и третий подозреваемый вовремя взял всю вину на себя.

У прокуроров такая ссылка, Аваков же с Чеботарем не давали показаний, а тут пришли и сказали, что это они на видео говорили, но хотели обеспечить Нацгвардию,

– сказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Перед закрытием дела против основных фигурантов суд разрешил уничтожить камеру, на которую был сделано одно из основных доказательств. А до этого Минюст объявил выговор эксперту, которая подтвердила, что убытков государству нанесено почти 15 миллионов гривен. А заинтересованное в закрытии дела Министерство внутренних дел и вообще возбудило против эксперта уголовное производство.

Это сделано не для того, чтобы что-то расследовать, а чтобы давить на эксперта и ставить под сомнение другие доказательства,

– заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Эксперт, на которую давили, установила: цену рюкзаков завысили в 5 раз, и они были такие некачественные, что по назначению использоваться не могли. Это подтверждают и нацгвардийцы.

А несколько месяцев в том в деле появилась другая экспертиза, где убытки указаны уже втрое меньше. Ее за 10 дней подготовила местная харьковская фирма. И когда должны были начаться слушания в суде против последнего фигуранта и суд утвердил сделку со следствием. Он должен возместить государству лишь 5 миллионов гривен. И 5 лет за решеткой с испытательным сроком в 2 года. Это означает, что он не будет отбывать реального наказания.

Он должен был дать обличительные показания, в идеале разоблачить Авакова-младшего с Чеботарем, и когда на суде он "разоблачил" лицо, которое является умершим – это цинизм высшего уровня, прокурор не имел права утверждать такое соглашение,

– добавила Щербань.

Возобновить дело против ключевых фигурантов пытается Центр противодействия коррупции. Там считают, что вывод из-под подозрений Авакова-младшего – это политическая плата Назара Холодницкого за то, что его не привлекли к реальной ответственности в рамках так называемого "аквариумного дела".