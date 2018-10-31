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      Год дела "рюкзаков Авакова": кто помог подозреваемым не оказаться за решеткой

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      Прошел год, как задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова и заместителя министра Сергея Чеботаря. НАБУ подозревало их в покупке для МВД некачественных рюкзаков по завышенным ценам.

      За год дело против них успели закрыть, так и не направив в суд.

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      Во время рассмотрения дела в НАБУ заявили о давлении на суд, а судья отпустил всех трех подозреваемых под личное обязательство. На видео, на основе которого НАБУ возбудили дело, были Александр Аваков и заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. И там четко слышно, как они обсуждают схему между собой и звонят третьему подозреваемому.

      Несколько месяцев назад стало известно, что к Авакову-младшему и Чеботарю претензий у обвинения уже нет. Мол, доказательств не достаточно. Хотя спецпрокуроры говорили, что их достаточно. Да и третий подозреваемый вовремя взял всю вину на себя.

      У прокуроров такая ссылка, Аваков же с Чеботарем не давали показаний, а тут пришли и сказали, что это они на видео говорили, но хотели обеспечить Нацгвардию,
      – сказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

      Перед закрытием дела против основных фигурантов суд разрешил уничтожить камеру, на которую был сделано одно из основных доказательств. А до этого Минюст объявил выговор эксперту, которая подтвердила, что убытков государству нанесено почти 15 миллионов гривен. А заинтересованное в закрытии дела Министерство внутренних дел и вообще возбудило против эксперта уголовное производство.

      Это сделано не для того, чтобы что-то расследовать, а чтобы давить на эксперта и ставить под сомнение другие доказательства,
      заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

      Эксперт, на которую давили, установила: цену рюкзаков завысили в 5 раз, и они были такие некачественные, что по назначению использоваться не могли. Это подтверждают и нацгвардийцы.

      А несколько месяцев в том в деле появилась другая экспертиза, где убытки указаны уже втрое меньше. Ее за 10 дней подготовила местная харьковская фирма. И когда должны были начаться слушания в суде против последнего фигуранта и суд утвердил сделку со следствием. Он должен возместить государству лишь 5 миллионов гривен. И 5 лет за решеткой с испытательным сроком в 2 года. Это означает, что он не будет отбывать реального наказания.

      Он должен был дать обличительные показания, в идеале разоблачить Авакова-младшего с Чеботарем, и когда на суде он "разоблачил" лицо, которое является умершим это цинизм высшего уровня, прокурор не имел права утверждать такое соглашение,
      добавила Щербань.

      Возобновить дело против ключевых фигурантов пытается Центр противодействия коррупции. Там считают, что вывод из-под подозрений Авакова-младшего – это политическая плата Назара Холодницкого за то, что его не привлекли к реальной ответственности в рамках так называемого "аквариумного дела".

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Задержание сына Авакова Назар Холодницкий Артем Сытник Коррупция САП НАБУ
      Источник: 24 канал
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