НАПК предоставило право на государственное финансирование 11 партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило предоставить политическим партиям государственное финансирование их деятельности на основании результатов внеочередных парламентских выборов народных депутатов.

Финансирование начнется с 1 января 2020 года, за весь период с второго дня открытия первой сессии Рады нового созыва.

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Так, право на госфинансирование получили такие партии:

"Слуга народа" "Оппозиционная платформа – "За жизнь" "Всеукраинское объединение "Батькивщина" "Европейская солидарность" "Голос" "Радикальная партия" Олега Ляшко "Сила и честь" "Оппозиционный блок" "Украинская стратегия Гройсмана" "Партия Шария" ​"Всеукраинское объединение "Свобода"

Отмечается, что эти партии выполнили необходимые условия для получения средств из госбюджета, в частности обязательства об открытии отдельного счета в банке Украины.



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В парламент прошли только 5 политсил, президентская партия "Слуга народа" получит 254 мандата с учетом кандидатов, победивших в мажоритарных округах.



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