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      НАПК предоставило право на государственное финансирование 11 партий

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      НАПК предоставило право на государственное финансирование 11 партий
      НАПК предоставило право на государственное финансирование 11 партий / Фото из открытых источников

      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило предоставить политическим партиям государственное финансирование их деятельности на основании результатов внеочередных парламентских выборов народных депутатов.

      Финансирование начнется с 1 января 2020 года, за весь период с второго дня открытия первой сессии Рады нового созыва.

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      Так, право на госфинансирование получили такие партии:

      1. "Слуга народа"
      2. "Оппозиционная платформа – "За жизнь"
      3. "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
      4. "Европейская солидарность"
      5. "Голос"
      6. "Радикальная партия" Олега Ляшко
      7. "Сила и честь"
      8. "Оппозиционный блок"
      9. "Украинская стратегия Гройсмана"
      10. "Партия Шария"
      11. ​"Всеукраинское объединение "Свобода"

      Отмечается, что эти партии выполнили необходимые условия для получения средств из госбюджета, в частности обязательства об открытии отдельного счета в банке Украины.


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      В парламент прошли только 5 политсил, президентская партия "Слуга народа" получит 254 мандата с учетом кандидатов, победивших в мажоритарных округах.

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      Теги: Новости Украины Деньги Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Финансы НАПК Слуга народа ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Партия Голос Радикальная партия Партия Сила и честь Оппозиционный блок Партия Украинская стратегия Анатолий Шарий ВО "Свобода"
      Источник: 24 канал
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