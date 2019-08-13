НАЗК надало право на державне фінансування 11 партій

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило надати політичним партіям державне фінансування їх діяльності на підставі результатів позачергових парламентських виборів народних депутатів.

Фінансування розпочнеться з 1 січня 2020 року, за весь період з другого дня відкриття першої сесії Ради нового скликання.

Читайте також: Петиція про скасування фінансування партій набрала понад 25 тисяч голосів

Так, право на держфінансування отримали такі партії:

"Слуга народу" "Опозиційна платформа – "За життя" "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" "Європейська солідарність" "Голос" "Радикальна партія" Олега Ляшка "Сила і честь" "Опозиційний блок" "Українська стратегія Гройсмана" "Партія Шарія" "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

Зазначається, що ці партії виконали необхідні умови для отримання коштів з держбюджету, зокрема зобов'язання про відкриття окремого рахунку в банку України.



Скільки грошей з бюджету отримають партії, що набрали понад 2% голосів

В парламент пройшли тільки 5 політсил, президентська партія "Слуга народу" отримає 254 мандати з урахуванням кандидатів, які перемогли в мажоритарних округах.



Як розподіляться місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу