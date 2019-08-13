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      НАЗК надало право на державне фінансування 11 партій

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      НАЗК надало право на державне фінансування 11 партій
      НАЗК надало право на державне фінансування 11 партій / Фото з відкритих джерел

      Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило надати політичним партіям державне фінансування їх діяльності на підставі результатів позачергових парламентських виборів народних депутатів.

      Фінансування розпочнеться з 1 січня 2020 року, за весь період з другого дня відкриття першої сесії Ради нового скликання.

      Читайте також: Петиція про скасування фінансування партій набрала понад 25 тисяч голосів

      Так, право на держфінансування отримали такі партії:

      1. "Слуга народу"
      2. "Опозиційна платформа – "За життя"
      3. "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
      4. "Європейська солідарність"
      5. "Голос"
      6. "Радикальна партія" Олега Ляшка 
      7. "Сила і честь" 
      8. "Опозиційний блок" 
      9. "Українська стратегія Гройсмана"
      10. "Партія Шарія"
      11. "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

      Зазначається, що ці партії виконали необхідні умови для отримання коштів з держбюджету, зокрема зобов'язання про відкриття окремого рахунку в банку України.


      Скільки грошей з бюджету отримають партії, що набрали понад 2% голосів

      В парламент пройшли тільки 5 політсил, президентська партія "Слуга народу" отримає 254 мандати з урахуванням кандидатів, які перемогли в мажоритарних округах.

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      Теги: Новини України Гроші Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Фінанси НАЗК Слуга народу ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Партія Голос Радикальна партія Партія Сила і честь Опозиційний блок Партія Українська стратегія Анатолій Шарій ВО "Свобода"
      Джерело: 24 канал
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