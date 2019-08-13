НАЗК надало право на державне фінансування 11 партій
Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило надати політичним партіям державне фінансування їх діяльності на підставі результатів позачергових парламентських виборів народних депутатів.
Фінансування розпочнеться з 1 січня 2020 року, за весь період з другого дня відкриття першої сесії Ради нового скликання.
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Так, право на держфінансування отримали такі партії:
- "Слуга народу"
- "Опозиційна платформа – "За життя"
- "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
- "Європейська солідарність"
- "Голос"
- "Радикальна партія" Олега Ляшка
- "Сила і честь"
- "Опозиційний блок"
- "Українська стратегія Гройсмана"
- "Партія Шарія"
- "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
Зазначається, що ці партії виконали необхідні умови для отримання коштів з держбюджету, зокрема зобов'язання про відкриття окремого рахунку в банку України.
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В парламент пройшли тільки 5 політсил, президентська партія "Слуга народу" отримає 254 мандати з урахуванням кандидатів, які перемогли в мажоритарних округах.
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