Петиція про скасування фінансування партій набрала понад 25000 голосів

За законом про державне фінансування політичних партій, ті політичні сили, які на виборах набрали понад 2% підтримки, отримують гроші на розвиток своїх партій. Однак разом з проукраїнськими партіями фінансування отримали й відверто проросійські. Тож українці, аби змінити обурливу ситуацію, вирішили підписати петицію.

Що передбачає держфінансування партій та навіщо воно потрібно

Відповідний закон набув чинності у 2016 році. Згідно з ним, найрейтинговіші політичні партії, які подолали бар'єр у 2%, мають можливість отримувати державне фінансування. Сума залежить від кількості виборців, які за них голосують.

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Закон про державне фінансування політичних партій нібито покликаний зменшити вплив олігархів на політичні партії. Проте, замість досягнення цієї мети закон лише стимулює розвиток політичної корупції та інших негативних процесів.

Цікаво, що партії майже не звітують про те, куди ж вони використали гроші. Ба більше, багато з них подають просто "порожні звіти". Відомості про державні гроші вносяться в окремі таблиці, де вказано, на що ці гроші витратили.



Скільки грошей з бюджету отримають партії, що набрали понад 2% голосів

У чому полягає суть петиції

Автор – колишній депутат Микола Томенко. Він переконаний, що обранці мають навчитися самостійно заробляти, бо гроші з бюджету йдуть не на розвиток партії, а на рекламу у медіа. Наразі петиція назбирала понад 25000 підписів. Це означає, що тепер її мають розглянути у Верховній Раді.

Ці кошти слід скерувати на розв'язання вкрай важливих проблем, пов'язаних із безпекою та оборонною міццю держави і якістю життя людей. Зокрема – на фінансування армії, освіти, культури, медицини, здорового способу життя,

– йдеться у тексті петиції.

Варто додати, що загалом на утримання цих партій за п'ять років діяльності Верховної Ради український народ повинен витратити майже 5 мільярдів 900 мільйонів гривень.

В Україні петиції мають консультативний характер та їхнє виконання не є обов'язковим. Експерти пояснили, юридична сила полягає у тому, що на петицію, яка зібрала відповідну кількість голосів, зобов'язані відреагувати. Якщо її ініціатору не подобається спосіб реагування органу влади, це можна оскаржити в адміністративному суді.