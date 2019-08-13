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      Петиция об отмене финансирования партий набрала более 25 тысяч голосов

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / petition.president.gov.ua

      По закону о государственном финансировании политических партий, те политические силы, которые на выборах набрали более 2% поддержки, получают деньги на развитие своих партий. Однако вместе с проукраинскими партиями финансирование получили и откровенно пророссийские. Поэтому украинцы, чтобы изменить возмутительную ситуацию, решили подписать петицию.

      Что предусматривает госфинансирование партий и зачем оно нужно

      Соответствующий закон вступил в силу в 2016 году. Согласно ему, самые рейтинговые политические партии, которые преодолели барьер в 2%, имеют возможность получать государственное финансирование. Сумма зависит от количества избирателей, которые за них голосуют.

      Читайте также: 10 партий предлагали место в списках: Соколова рассказала о политических амбициях

      Закон о государственном финансировании политических партий якобы призван уменьшить влияние олигархов на политические партии. Однако вместо достижения этой цели закон только стимулирует развитие политической коррупции и других негативных процессов.

      Интересно, что партии почти не отчитываются о том, куда же они использовали деньги. Более того, многие из них подают просто "пустые отчеты". Сведения о государственных деньгах вносятся в отдельные таблицы, где указано, на что эти деньги потратили.


      Сколько денег из бюджета получат партии, набравшие более 2% голосов

      В чем заключается суть петиции

      Автор – бывший депутат Николай Томенко. Он убежден, что избранники должны научиться самостоятельно зарабатывать, потому что деньги из бюджета идут не на развитие партии, а на рекламу в медиа. Сейчас петиция собрала более 25 тысяч подписей. Это означает, что теперь ее должны рассмотреть в Верховной Раде.

      Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности – на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни,
      – говорится в тексте петиции.

      Стоит добавить, что в целом на содержание этих партий за пять лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить почти 5 миллиардов 900 миллионов гривен.

      В Украине петиции имеют консультативный характер и их выполнение не является обязательным. Эксперты объяснили, юридическая сила заключается в том, что на петицию, которая собрала необходимое количество голосов, обязаны отреагировать. Если ее инициатору не нравится способ реагирования органа власти, это можно обжаловать в административном суде.

      последние самые громкие петиции
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      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Деньги Бюджет Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Николай Томенко
      Источник: 24 канал
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