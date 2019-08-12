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      10 партій пропонували місце у списках: Соколова розповіла про політичні амбіції

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      Соколова розповіла про свої політичні амбіції
      Соколова розповіла про свої політичні амбіції / divanna-sotnya.com

      Нова Верховна Рада дев'ятого скликання, ще не встигла провести навіть перше повноцінне засідання, але вже наробила галасу. А все тому, що у політику тепер йдуть не лише люди з політичним досвідом та відповідною освітою, але й співаки, актори, шоумени та навіть фотографи. Відома українська телеведуча Яніна Соколова ексклюзивно для 24 каналу розповіла про те, чому не пішла цьогоріч у парламент.

      Яніна Соколова відверто сказала, що могла б отримати місце у Верховній Раді. Відповідні пропозиції вона отримала одразу від 10 політичних партій, які пропонували їй місця у списках. Однак вона відмовила всім.

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      Телеведуча зауважила, що пропозицій було надзвичайно багато, і вони всі були дуже різними.

      Там є дуже кумедні партії на кшталт пана Журавльова, який запропонував мені бути в його партії. Там Олег Винник, я, Віктор Павлік… Коротше, мала стати їхньою вовчицею. Але потім, дивлюся, Винник перебіг до Поплавського – напевно, із Журавльовим щось не склалося. Ну й зі мною також – я відмовила,
      – заявила Яніна.

      Вона додала, що такому рішенню є два пояснення: "По-перше, мені є що робити на іншій ниві. По-друге, я не хочу йти з тим, у кому я до кінця не впевнена". Окрім цього Соколова пояснила, що не виключає можливості піти у парламент, але пізніше, років через п'ять.

      У чинному парламенті я не впевнена у жодній політичній силі. Тому краще створити свою команду. З осені ми почнемо думати, хто це може бути. Можливо, наберемо не так багато голосів, але якщо навіть п'ять наших людей будуть там, ми чітко знаємо, в яких напрямках нам слід працювати,
      – підсумувала зірка.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Яніною Соколовою:

      До слова, нещодавно партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулась до партій "Голос" та "Батьківщина" з метою спільного координування дій в майбутньому парламенті. Варто додати, що перше урочисте засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня. Відкриє його найстарший народний депутат Юлій Іоффе, що є представником "Опозиційної платформи – За життя".


      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Європейська солідарність Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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