01:05
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Яніна Соколова прокоментувала скандальне звернення грузинського ведучого, який обматюкав Путіна

      2194 Читать новость на русском
      Яніна Соколова
      Яніна Соколова / Screenshot

      Грузинський ведучий Георгій Габунія нещодавно в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав очільника Кремля Володимира Путіна. На думку Яніни Соколової, такі звернення змушують ворога краще чути.

      Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

      Читайте також: Яніна Соколова: Добкін, Насіров, Кива – це мої улюбленці

      "Ідея – хороша. Чим сміливішими ми будемо з представниками країни-агресора, які роблять війну на наших територіях, тим краще нас чутиме ворог, а потім гратиме за нашими правилами", – зазначила журналістка, ведуча та авторка програм "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой". 

      Сміливість у боротьбі з Росією – це шлях до перемоги, навіть якщо ти не до кінця впевнений у сміливості своїх кроків. Це така нація, яка поважає тільки силу. По-іншому з нею говорити неможливо. Мова компросів із росіянами – це припарка для мертвого,
      – наголосила Соколова.

      "Щодо "Руставі-2"… Я – за відсутність повторів. Ми також неодноразово зверталися. Чогось нового я там не побачила. Але те, що він (Габунія, – прим. ред.) зробив це в ефірі доволі рейтингового телеканалу – круто", – пояснила журналістка.

      Відео: звернення Габунії до Путіна (18+, ненормативна лексика)

      Читайте повне інтерв'ю з Яніною Соколовою про Медведчука, нову владу, закон про дематюкацію та "запоребрик".

      blog_ava
      Як приготувати окрошку: рецепти холодного супу
      11 серпня
      3163
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії Журналісти Медіа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 серпня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      11 серпня , 22:01 Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      2336
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 серпня , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1074
      Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
      11 серпня , 21:00 Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
      1667
      П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха
      11 серпня , 20:45 П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха
      Катерина Петренко 1656
      Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      11 серпня , 20:30 Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      Наталя Сколоздра 2305
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук