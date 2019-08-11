Яніна Соколова прокоментувала скандальне звернення грузинського ведучого, який обматюкав Путіна

Грузинський ведучий Георгій Габунія нещодавно в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав очільника Кремля Володимира Путіна. На думку Яніни Соколової, такі звернення змушують ворога краще чути.

Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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"Ідея – хороша. Чим сміливішими ми будемо з представниками країни-агресора, які роблять війну на наших територіях, тим краще нас чутиме ворог, а потім гратиме за нашими правилами", – зазначила журналістка, ведуча та авторка програм "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой".

Сміливість у боротьбі з Росією – це шлях до перемоги, навіть якщо ти не до кінця впевнений у сміливості своїх кроків. Це така нація, яка поважає тільки силу. По-іншому з нею говорити неможливо. Мова компросів із росіянами – це припарка для мертвого,

– наголосила Соколова.

"Щодо "Руставі-2"… Я – за відсутність повторів. Ми також неодноразово зверталися. Чогось нового я там не побачила. Але те, що він (Габунія, – прим. ред.) зробив це в ефірі доволі рейтингового телеканалу – круто", – пояснила журналістка.

Відео: звернення Габунії до Путіна (18+, ненормативна лексика)

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