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      Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина

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      Янина Соколова
      Янина Соколова / Screenshot

      Грузинский ведущий Георгий Габуния недавно в эфире телеканала "Рустави-2" обматерил главу Кремля Владимира Путина. По мнению Янины Соколовой, такие обращения заставляют врага лучше слышать.

      Об этом она рассказала в инетрвью 24 канала.

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      "Идея – хорошая. Чем смелее мы будем с представителями страны-агрессора, которые делают войну на наших территориях, тем лучше нас будет слышать враг, а потом играть по нашим правилам", – отметила журналистка, ведущая и автор программы "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой".

      Смелость в борьбе с Россией – это путь к победе, даже если ты не до конца уверен в смелости своих шагов. Это такая нация, которая уважает только силу. По-другому с ней говорить невозможно. Язык компросив с россиянами – это припарка мертвому,
      – отметила Соколова.

      "Что касатеся "Рустави-2"... Я – за отсутствие повторов. Мы также неоднократно обращались. Чего-то нового я там не увидела. Но то, что он (Габуния, – прим. ред.) сделал это в эфире довольно рейтингового телеканала – круто" , – объяснила журналистка.

      Видео: обращение Габунии к Путину (18+, ненормативная лексика)

      Читайте полное интервью с Яниной Соколовой о Медведчуке, новой власти, законе о запрете мата и "запоребрике".

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      11 августа
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      Теги: Новости политики Новости Украины Медиа Журналисты Антироссийские протесты в грузии Новости Грузии Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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