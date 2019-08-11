Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина

Грузинский ведущий Георгий Габуния недавно в эфире телеканала "Рустави-2" обматерил главу Кремля Владимира Путина. По мнению Янины Соколовой, такие обращения заставляют врага лучше слышать.

Об этом она рассказала в инетрвью 24 канала.

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"Идея – хорошая. Чем смелее мы будем с представителями страны-агрессора, которые делают войну на наших территориях, тем лучше нас будет слышать враг, а потом играть по нашим правилам", – отметила журналистка, ведущая и автор программы "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой".

Смелость в борьбе с Россией – это путь к победе, даже если ты не до конца уверен в смелости своих шагов. Это такая нация, которая уважает только силу. По-другому с ней говорить невозможно. Язык компросив с россиянами – это припарка мертвому,

– отметила Соколова.

"Что касатеся "Рустави-2"... Я – за отсутствие повторов. Мы также неоднократно обращались. Чего-то нового я там не увидела. Но то, что он (Габуния, – прим. ред.) сделал это в эфире довольно рейтингового телеканала – круто" , – объяснила журналистка.

Видео: обращение Габунии к Путину (18+, ненормативная лексика)

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