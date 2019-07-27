Звільнити Богдана: друга петиція проти голови ОП набрала необхідні голоси

Нова петиція з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади голови Офісу президента набрала на сайті глави держави необхідні 25 тисяч голосів.

Ініціатором петиції є Андрій Качор. Він зареєстрував її на сайті президента ще 23 травня. Щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський, вона має зібрати 25 тисяч голосів. Станом на 27 липня цю петицію підписало 25 174 людини.

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Автор петиції та його однодумці вимагають звільнити Богдана з посади глави Адміністрації Президента України (тепер вже Офісу Президента), стверджуючи, що чиновник не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації).



Петиція з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади голови ОП / скріншот

Зауважимо, це вже друга петиція на звільнення Богдана, яка набирає необхідну кількість голосів. Попередня петиція, в якій громадяни вимагали відставки голови Богдана, набрала понад 33 тисячі голосів. Зеленський розглянув її, проте залишив голову ОП на посаді. Це рішення належить виключно до його компетенції.

Сам Богдан переконує, що потрапив під люстрацію несправедливо. Він додав, що, перебуваючи в урядах Януковича та Азарова, йому вдалося закрити корупційну схему, завдяки якій з України виводили 2 мільярди гривень. За його словами, ця схема працювала за допомогою Мін’юсту, і її ініціатором був один із авторів закону про люстрацію.

Чи дійсно підлягає Андрій Богдан люстрації?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під закон про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте сам голова АП переконує, що при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП є нібито цілком законним.



Цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.