Виписувала премії сама собі: суд поновив справу проти Корчак

Екс-глава НАЗК Наталія Корчак виписувала собі та іншим членам агентства премії, що в декілька разів перевищують їхню зарплату. Солом'янський райсуд міста Києва зобов'язав НАБУ розслідувати цю справу.

Раніше Національне антикорупційне бюро України закрило справу проти Корчак. Детективи вважали, що вона діяла у рамках закону, йдеться в судовому рішенні.

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Хто така Наталія Корчак та за що вона виписувала собі премії?Наталія Корчак – екс-глава Національного агентства з питань запобігання корупції. "Прославилась" вона тим, що кожного місяця виписувала собі та чотирьом іншим членам агентства премії та надбавки, що у рази перевищували розмір окладу.



Під час виступу Корчак у Верховній Раді, нардепи почали засипати її питаннями про виписані премії. Вона відповіла, що гроші були видані "за роботу".

Заявник поскаржився, що розслідування НАБУ не базувалося на всебічному та безпристрасному розгляді справи. Зокрема, він зазначає: бюро не провело жодного обшуку та не намагалося отримати доступу до документів НАЗК, що мають безпосереднє відношення до виплати премій.

На думку суду, детективи дійсно не врахували всіх обставин та провели поверхове розслідування. Вони скасували постанову НАБУ про закриття кримінального провадження щодо Корчак і зобов'язали продовжити слідчі дії.

Наталію Корчак звинувачували у привласнені майна у великих розмірах шляхом службового зловживання. Їй загрожувало від 7 до 12 років позбавлення волі.