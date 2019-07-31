НАЗК розподілило кошти з держбюджету на фінансування партій: хто і скільки отримає
НАЗК розподілило кошти на фінансування парламентських партій у третьому кварталі 2019 року – з липня по вересень. Державне фінансування отримають 6 партій.
Загалом партіям за три місяці буде виділено майже 157 мільйонів гривень, повідомляє НАЗК.
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Кошти між партіями будуть розподілені таким чином:
- "Народний фронт" – 36 мільйонів 363 тисячі 350 гривень;
- "Європейська солідарність" ("Блок Петра Порошенка") – 35 мільйонів 841 тисячу 525 гривень;
- "Об'єднання "Самопоміч" – 32 мільйони 164 тисячі 600 гривень (з них 14 мільйонів 142 тисячі 12 гривень за дотримання гендерного принципу);
- "Опозиційний блок" – 30 мільйонів 979 тисяч 450 гривень;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 12 мільйонів 231 тисячу 425 гривень;
- "ВО "Батьківщина" – 9 мільйонів 329 тисяч 475 гривень.
Скільки грошей отримають партії з державного бюджету / інфографіка 24 каналу
Чому держава фінансує діяльність партій і яка з цього користь?На думку українських та міжнародних експертів у сфері виборчого законодавства, єдиною зброєю, яка може подолати політичну корупцію, є державне фінансування політичних партій та виборчих кампаній у зв’язці з одночасним радикальним збільшенням рівня контролю над партійними фінансами.
В Україні з державного бюджету фінансуються партії, які пройшли до Верховної Ради на час виконання своєї парламентської діяльності, а також протягом 5 років ті партії, які на виборах подолали бар'єр у 2%. Чим більше голосів набирає партія на виборах – тим більшим буде розмір державного фінансування.