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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      НАЗК розподілило кошти з держбюджету на фінансування партій: хто і скільки отримає

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      У 3 кварталі 2019-го на фінансування партій виділять майже 157 мільйонів гривень
      У 3 кварталі 2019-го на фінансування партій виділять майже 157 мільйонів гривень / hromadske.volyn.ua

      НАЗК розподілило кошти на фінансування парламентських партій у третьому кварталі 2019 року – з липня по вересень. Державне фінансування отримають 6 партій.

      Загалом партіям за три місяці буде виділено майже 157 мільйонів гривень, повідомляє НАЗК.

      Цікаво: Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів

      Кошти між партіями будуть розподілені таким чином:

      • "Народний фронт" – 36 мільйонів 363 тисячі 350 гривень;
      • "Європейська солідарність" ("Блок Петра Порошенка") – 35 мільйонів 841 тисячу 525 гривень;
      • "Об'єднання "Самопоміч" – 32 мільйони 164 тисячі 600 гривень (з них 14 мільйонів 142 тисячі 12 гривень за дотримання гендерного принципу);
      • "Опозиційний блок" – 30 мільйонів 979 тисяч 450 гривень;
      • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 12 мільйонів 231 тисячу 425 гривень;
      • "ВО "Батьківщина" – 9 мільйонів 329 тисяч 475 гривень.

      Парламентські вибори, фінансування партій
      Скільки грошей отримають партії з державного бюджету / інфографіка 24 каналу

      Чому держава фінансує діяльність партій і яка з цього користь?На думку українських та міжнародних експертів у сфері виборчого законодавства, єдиною зброєю, яка може подолати політичну корупцію, є державне фінансування політичних партій та виборчих кампаній у зв’язці з одночасним радикальним збільшенням рівня контролю над партійними фінансами.

      В Україні з державного бюджету фінансуються партії, які пройшли до Верховної Ради на час виконання своєї парламентської діяльності, а також протягом 5 років ті партії, які на виборах подолали бар'єр у 2%. Чим більше голосів набирає партія на виборах – тим більшим буде розмір державного фінансування.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада НАЗК Гроші Європейська солідарність Народний фронт Радикальна партія Самопоміч ВО Батьківщина Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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