Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти

Не секрет, що дуже часто судді за скромну зарплату умудряються накопичити чималі статки. Також не рідко судді просто забувають задекларувати коштовне майно. Все це є прямим порушенням антикорупційного законодавства і підставою для однозначного звільнення судді. Але таких звільнень немає.

Навпаки, володарі мантій з сумнівними статками легко проходять усі перевірки. І тут особливу роль у відбілюванні таких суддів грає Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Відповідно до Конституції кожен суддя повинен пояснити походження його статків. Якщо ж суддя не довів, що законних доходів достатньо для придбання майна, то це підстава для звільнення. Все просто, звичайна математика. Така ж ситуація з декларуванням майна: приховав від декларування цінне майно – прощайся з посадою.

Громадська рада доброчесності виявляє чимало таких фактів. Але Кваліфікаційна комісія, яка проводить оцінювання суддів зазвичай або закриває очі на це, або ж знаходить інші способи залишити суддю на посаді. І саме тут в нагоді стає Національне агентство з питань запобігання корупції, або ж НАЗК.

Як НАЗК допомагає недоброчесним суддям залишитися на посаді?

Комісія часто займає позицію, що навіть якщо 100% встановлено факт недекларування чи невідповідності статків доходам, то для звільнення судді потрібно попередньо отримати рішення НАЗК, яке підтвердить такий факт. А Вища рада правосуддя взагалі без рішення НАЗК навіть не починає перевірку судді.



НАЗК

До речі, такою силою НАЗК наділив новоутворений Верховний Суд. У одній із справ він встановив, що тільки НАЗК може встановлювати факти порушень правил декларування. Тобто якщо ви власними очима бачите величезний будинок, у якому декілька років живе суддя і не знаходите цього будинку у декларації судді, то не вірте очам своїм, поки цього не підтвердить НАЗК.

Це правило дуже підходить недоброчесним суддям та корупціонерам, бо НАЗК практично завжди не бачить очевидних порушень, а якщо і бачить, то робить вигляд, що нічого не побачило.

Якскраві факти такої допомоги суддям від НАЗК

1. Павло Вовк

За останні три роки назбиралось багато прикладів такої сліпоти НАЗК. Одним з найяскравіших є історія з перевіркою декларацій голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Під час конкурсу до Верховного Суду Громадська рада доброчесності виявила, що він веде спосіб життя, який явно не відповідає його скромній суддівській зарплаті.



Павло Вовк

Його також запідозрили у доволі поширеному серед суддів трюку – фіктивному розлученні. Вовк у 2015 розлучився зі своєю дружиною, але продовжував активно з нею подорожувати.

Для чого розлучення? Все просто. У 2016 у дружини з’являється чималий будинок під Києвом, де за інформацією журналістів проживає і сам Павло Вовк. Але цього будинку ви не знайдете у декларації судді, бо власником є колишня дружина, а Вовк там, начебто, не живе.



Як живе Павло Вовк

НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за цим фактом і провела обшук у будинку, під час якого підтвердилось, що Павло Вовк таки там живе.

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Вища кваліфікаційна комісія спершу відкинула усі претензії щодо недекларування Вовком майна дружини. Мовляв це все припущення. Але після обшуків НАБУ вирішила відбілити суддю чужими руками і звернулась до НАЗК з проханням перевірити його декларації.

НАЗК півроку вело перевірку і не виявило жодних порушень. Байдуже, що НАБУ передало у НАЗК численні докази того, що Вовк таки збрехав у декларації. Я ж казав – не вірте очам своїм, вірте НАЗК.

2. Тетяна Весельська

Перевіряло НАЗК і члена Вищої кваліфікаційної комісії Тетяну Весельську. У неї лише задекларованої готівки виявилось на майже 800 тисяч гривень – більше ніж усі її доходи разом узяті.



Тетяна Весельська

Для встановлення порушення достатньо застосувати дві найпростіші математичні формули – додавання і віднімання. Але Комісія вирішила, що не може це порахувати без НАЗК. В агентстві не спішили з перевіркою і робили це аж 20 місяців. У підсумку зробили висновок, що нічого пані Весельська не порушила.



І знаєте як обґрунтували ці 800 тисяч гривень? А ніяк. У рішенні жодного слова про це. Хоча це не дивно, закони математики доволі тяжко спростувати, от і вирішили просто змовчати.

3. Ольга Ступак

Не менш показовою є перевірка судді Верховного Суду Ольги Ступак. Під час конкурсу до Верховного Суду Громадська рада доброчесності виявила, що суддя не задекларувала чималий будинок під Києвом, у якому вона живе.

Сам будинок за класикою жанру належить не судді, а її свекрусі, яка начебто змогла заробити на елітний будинок продаючи ягоди на базарі. А чоловік судді придбав собі новенький BMW Х5, вартістю 1,5 мільйонів гривень, хоча доходів для цього було явно недостатньо.

Комісія не побачила у цьому жодних проблем та визнала Ступак переможцем конкурсу до Верховного Суду. Тим часом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за цим фактом і виявило дуже цікаві речі. Зокрема, на підставі даних про мобільні трафіки підтвердилось, що суддя з сім’єю проживала у будинку, але не декларувала його.

Далі ще цікавіше. Виявилось, що будинок дійсно придбала свекруха, але за кошти, які їй попередньо перерахував чоловік судді. І що для придбання BMW X5 у сім’ї судді не було легальних доходів як не крути. А ще з’ясувалось, що у чоловіка було близько 15 тисяч доларів на рахунках, які суддя взагалі не задекларувала.

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На підставі усіх цих даних я подав скаргу на суддю у Вищу раду правосуддя, бо вона явно порушила антикорупційне законодавство. Але там зайняли звичну позицію – поки НАЗК не встановить факт порушення, ми нічого робити не будемо.

За зверненням Автомайдану, НАЗК таки почало перевірку декларацій Ступак, яка тривала понад 20 місяців. І от нещодавно НАЗК винесло свій вердикт за наслідками перевірки. Як ви думаєте, який ? Правильно – жодних порушень не виявлено. За прикладом Весельської у рішенні немає жодного слова про факти, які встановило НАБУ. Такого цинізму навіть я не очікував.

4. Костянтин Кулик

Звісно, що таку позицію у НАЗК займають не лише щодо суддів. Наприклад, усім відома справа прокурора Кулика



Костянтин Кулик

НАБУ чітко встановило, що майно прокурора не відповідає його доходам та ще й незадеклароване. Справа вже передана до суду. Але НАЗК не знайшло жодних проблем у деклараціях прокурора.

5. Дмитро Сус

Така ж ситуація з деклараціями прокурора Суса, який не декларував елітний автомобіль AUDI Q7. Він стверджував, що авто придбала його майже 90-річна бабуся та лише іноді дає йому покататись. І НАЗК йому повірило та не побачило порушень у деклараціях Суса.

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Але якщо згадати як проводить перевірки НАЗК, то чогось інакшого і не варто було очікувати. Колишня працівниця НАЗК Ганна Соломатіна чітко розповіла, як куратори з Адміністрації Президента визначали результати перевірок та вимагали погоджень дій НАЗК з адміністрацією.

Хто в НАЗК проводив перевірку суддів?

Не менш шокуючою була інформація, про те, хто у Агентстві проводив перевірки декларацій суддів. Виявилось, що спецперевірку кандидатів на конкурсі у Верховний Суд проводив департамент, в керівництво якого входила така собі Тетяна Шкребко.

У вересні 2016 року Печерський суд визнав її винною у вчинені ряду тяжких злочинів. Вдумайтесь, її звинувачено у співучасті створення злочинної організації Януковича, привласненні державного майна у особливо великих розмірах та підробленні документів. Оскільки вона визнала вину і уклала угоду зі слідством у тюрму вона не сіла, а пішла працювати у НАЗК. Так, так декларації суддів Верховного Суду перевіряла злочинець, яка допомагала Януковичу розкрадати державу. Що тут ще коментувати?

До речі, у грудні 2017 року НАЗК прийняло Роз’яснення № 1375 у якому безапеляційно заявило, що будь-яка кримінальна справа за брехню у деклараціях може бути розпочата виключно після того, як НАЗК встановить факт такої брехні.

Таким чином у НАЗК хотіли обмежити НАБУ та заблокувати усі розслідування у цій сфері. Цікаво, що на час прийняття цього роз’яснення НАБУ якраз розслідувало справу щодо недекларування майна головою НАЗК Наталією Корчак.

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Ми оскаржили це абсолютно незаконне роз’яснення. Але суди цілком прогнозовано стають на бік НАЗК. Зараз справа знаходиться у Верховному Суді, де поки не спішать виносити остаточне рішення. Очевидно, що діюче НАЗК у тандемі з недоброчесними суддями роблять усе, щоб за незадекларовані статки і майно, що не відповідає доходам не було жодної відповідальності.

Як і в ситуації з Вищою кваліфікаційною комісією єдиним виходом з ситуації є повне перезавантаження НАЗК. Здається це розуміння є і у нової влади. Після виборів у парламент у неї є усі можливості зробити це. Тому закликаю усіх пильно стежити за виконанням обіцянок та вимагати реальних змін.