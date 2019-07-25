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      Суддю спіймали п'яним за кермом і посадили до в'язниці: сенсаційна справа

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      На початку березня поліцейські спіймали суддю Валентина Сердюка за кермом Toyota Venza у стані алкогольного сп'яніння. За це йому загрожував не лише штраф, а й позбавлення водійських прав. Валентин Сердюк в суді не заперечував, що вживав алкоголь, але наполягав, що за кермо не сідав. Його автівкою ніби-то керував друг, який передав судді ключі, а сам поїхав додому на метро.

      НЕчесть тижня

      Оскільки машина була не застрахована, суддя вирішив залишити її на освітленій автозаправці поруч з домом.

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      Цієї легенди про друга та відсутність страхування виявилось недостатньо, щоб Сердюк уникнув відповідальності. Адже у справі були свідки – двоє чоловіків, які першими помітили на заправці п'яного водія, що буквально випав з автомобіля.

      Вони не лише викликали поліцію, а й перегородили виїзд із заправки, щоб водій Toyota не зміг втекти. А працівники поліції розповіли, як суддя, побачивши їх, почав тікати через клумбу, а потім став запевняти, що автомобіль не його. Він просто проходив поруч. І от пізніше заявив, що автомобілем він не керував.

      Суддя Дарницького районного суду міста Києва Поліна Коляденко детально вислухала сторони та дійшла висновку, що пояснення поліцейських були більш логічними й послідовними, та підтвердилися записом з нагрудної камери. Суддя також з'ясувала, що у свідків не було підстав обмовляти чоловіка.


      НЕчесть тижня – суддя Верховного суду Валентин Сердюк

      І в результаті наклала на Валентина Сердюка штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавила права керувати транспортними засобами на рік.

      А ми нагороджуємо суддя Верховного Суду Валентин Сердюк премію "НЕчесть тижня" тижня за п'яне водіння та брехню в суді.

      Честь тижня

      Цікаво, що суддя Поліна Коляденко не вперше проявила неупередженість у справах високопосадовців чи їх родичів. У лютому 2018 року суддя наклала такий же штраф та позбавила водійських прав Володимира Карпенка. Майже одразу помічниці судді на особистий мобільний номер зателефонувала жінка, яка сказала, що вона дружина оштрафованого Карпенка й просила надати інформацію про справу.

      Помічниця відповіла, що всю інформацію вже передала адвокатові. Пізніше жінка зателефонувала вдруге і цього разу представилась співробітницею Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона наполягала на тому, щоб їй повідомили інформацію по справі чоловіка, бо чиновниця може перевірити інформацію про помічницю судді на сайті НАЗК.


      Честь тижня – суддя Дарницького районного суду Поліна Коляденко

      На щастя, помічниця не злякалась і повідомила судді, а остання повідомила Вищу раду правосуддя про тиск. Премію "Честь тижня" за незалежний та неупереджений розгляд справ отримує суддя Дарницького районного суду міста Києва Поліна Коляденко.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      blog_ava
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      25 липня
      9387
      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Судді Новини України Відеоблоги НАЗК Алкоголь
      Джерело: 24 канал
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