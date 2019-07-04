У декларації Шуфрича НАЗК знайшо ознаки порушень: що "забув" вказати нардеп

Під час перевірки декларацій НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у декларації народного депутата Нестора Шуфрича. Причиною стало те, що він, буцімто, вказав недостовірну інформацію щодо своєї нерухомості.

Зокрема, парламентар не вказав у своїх деклараціях вартість низки об'єктів нерухомості, а про одну земельну ділянку зовсім "забув", повідомляє НАЗК.

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У декларації за 2015 рік Шуфрич не зазначив вартість:

2 земельних ділянок;

5 квартир;

2 житлових будинків.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 14,3 мільйона гривень.

Рішення про затвердження обґрунтованого висновку за результатами перевірки декларації НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро.

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На попередніх засіданнях Нацагентство затвердило висновки за результатами перевірки декларацій Шуфрича за 2016 та 2017 роки, в яких знайшло невідповідності на суму понад 14 мільйонів та понад 13 мільйонів гривень відповідно.

У Шуфрича такі дії Нацагентства з питань запобігання корупції назвали "суто політичними".

Протягом трьох років національне агентство не могло перевірити мої декларації. Не зважаючи на численні запити, не давало інформацію про хід перевірок, замість максимально можливих 90 днів проводило їх більше 2 років, і в підсумку заявило про нібито порушення саме у розпал виборчої кампанії,

– написав Шуфрич.

Інші корупційні скандали Нестора ШуфричаНестор Шуфрич вперше "прославився" у 2002 році під час скандальних перевиборів на одномандатному виборчому окрузі №201 у Черкасах. Тоді через масові підкупи виборців 20-гривневі купюри назвали на честь переможця виборів "несторками".



У 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного обранця у несплаті податків на суму близько 40 мільйонів гривень.