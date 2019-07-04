15:22
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У декларації Шуфрича НАЗК знайшо ознаки порушень: що "забув" вказати нардеп

      182
      Шуфрич "забув" вказати у декларації земельну ділянку
      Шуфрич "забув" вказати у декларації земельну ділянку / file.liga.net

      Під час перевірки декларацій НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у декларації народного депутата Нестора Шуфрича. Причиною стало те, що він, буцімто, вказав недостовірну інформацію щодо своєї нерухомості.

      Зокрема, парламентар не вказав у своїх деклараціях вартість низки об'єктів нерухомості, а про одну земельну ділянку зовсім "забув", повідомляє НАЗК.

      До слова: Скільки нардепів фігурують у корупційних розслідуваннях: вражаюча цифра

      У декларації за 2015 рік Шуфрич не зазначив вартість:

      • 2 земельних ділянок;
      • 5 квартир;
      • 2 житлових будинків.

      Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 14,3 мільйона гривень.

      Рішення про затвердження обґрунтованого висновку за результатами перевірки декларації  НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро.

      Читайте також: Шуфрич похизувався романтичним відпочинком в окупованому Криму: фото

      На попередніх засіданнях Нацагентство затвердило висновки за результатами перевірки декларацій Шуфрича за 2016 та 2017 роки, в яких знайшло невідповідності на суму понад 14 мільйонів та понад 13 мільйонів гривень відповідно.

      У Шуфрича такі дії Нацагентства з питань запобігання корупції назвали "суто політичними".

      Протягом трьох років національне агентство не могло перевірити мої декларації. Не зважаючи на численні запити, не давало інформацію про хід перевірок, замість максимально можливих 90 днів проводило їх більше 2 років, і в підсумку заявило про нібито порушення саме у розпал виборчої кампанії,
      – написав Шуфрич.

      Інші корупційні скандали Нестора ШуфричаНестор Шуфрич вперше "прославився" у 2002 році під час скандальних перевиборів на одномандатному виборчому окрузі №201 у Черкасах. Тоді через масові підкупи виборців 20-гривневі купюри назвали на честь переможця виборів "несторками".

      У 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного обранця у несплаті податків на суму близько 40 мільйонів гривень.

      blog_ava
      Івана Купала 2019: традиції та ідеї для святкування
      сьогодні
      13538
      Теги: Нестор Шуфрич НАЗК НАБУ е-декларування Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      сьогодні , 15:09 Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      Отставной подполковник 221
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 15:03 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      33074
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1310
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 14:37 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 12103
      В Україні відзначають День Нацполіції: привітання і фото
      сьогодні , 14:03 В Україні відзначають День Нацполіції: привітання і фото
      178
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук