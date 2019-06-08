Скільки нардепів фігурують у корупційних розслідуваннях: вражаюча цифра

214 – така кількість народних депутатів стали фігурантами журналістських розслідувань щодо корупції.

При цьому, 15 із цих законотворців замішані в 10 й більше схемах.

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Дані розслідувань вказують, що беззаперечні лідери за кількістю справ – брати Дубневичі із БПП. В кровного дуету Богдана та Ярослава на двох 78 ймовірних правопорушень (46 та 32 відповідно).



У скількох справах фігурують брати Дубневичі

У доробку колишнього соратника Порошенка Ігоря Кононенка – 21 розслідування, в якому він фігурує.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко потрапила під приціл журналістів-розслідувачів у 18 випадках. Юрій Бойко та Олег Ляшко – 15 і 14 разів відповідно.



Скільки разів під приціл розслідувачів потрапила Тимошенко

У Нестора Шуфрича ж – всього 10 ймовірних незаконних оборудок.