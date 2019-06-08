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      Скільки нардепів фігурують у корупційних розслідуваннях: вражаюча цифра

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      214 – така кількість народних депутатів стали фігурантами журналістських розслідувань щодо корупції.

      При цьому, 15 із цих законотворців замішані в 10 й більше схемах.

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      Дані розслідувань вказують, що беззаперечні лідери за кількістю справ – брати Дубневичі із БПП. В кровного дуету Богдана та Ярослава на двох 78 ймовірних правопорушень (46 та 32 відповідно).


      У скількох справах фігурують брати Дубневичі

      У доробку колишнього соратника Порошенка Ігоря Кононенка – 21 розслідування, в якому він фігурує.

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко потрапила під приціл журналістів-розслідувачів у 18 випадках. Юрій Бойко та Олег Ляшко – 15 і 14 разів відповідно.


      Скільки разів під приціл розслідувачів потрапила Тимошенко

      У Нестора Шуфрича ж – всього 10 ймовірних незаконних оборудок.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Юлія Тимошенко - новини Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Нестор Шуфрич Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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