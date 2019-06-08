16:03
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Сколько нардепов фигурируют в коррупционных расследованиях: впечатляющая цифра

      53 Читати новину українською

      214 – такое количество народных депутатов стали фигурантами журналистских расследований о коррупции.

      При этом, 15 из этих законодателей замешаны в 10 и более схемах.

      Читайте также: За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса

      Данные расследований указывают, что безоговорочные лидеры по количеству дел – братья Дубневичи с БПП. В кровного дуэта Богдана и Ярослава на двух 78 возможных правонарушений (46 и 32 соответственно).


      В скольких делах фигурируют братья Дубневичи

      В активе бывшего соратника Порошенко Игоря Кононенко – 21 расследование, в котором он фигурирует.

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко попала под прицел журналистов-расследователей в 18 случаях. Юрий Бойко и Олег Ляшко – 15 и 14 раз соответственно.


      Сколько раз под прицел расследователей попала Тимошенко

      У Нестора Шуфрича же – всего 10 предполагаемых незаконных сделок.

       

       

      blog_ava
      Как Зинченко страстно поцеловал известную журналистку после победы над Сербией: видео
      сегодня
      1287
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Ляшко Нестор Шуфрич Дубневич Богдан Васильевич Дубневич Ярослав Васильевич Юлия Тимошенко - новости Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сегодня , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 2387
      Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      сегодня , 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      649
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      440
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня , 09:20 Украина – Сербия: впечатления после матча
      Ігор Саджениця 1134
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сегодня , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1774
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук