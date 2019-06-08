Сколько нардепов фигурируют в коррупционных расследованиях: впечатляющая цифра
214 – такое количество народных депутатов стали фигурантами журналистских расследований о коррупции.
При этом, 15 из этих законодателей замешаны в 10 и более схемах.
Читайте также: За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса
Данные расследований указывают, что безоговорочные лидеры по количеству дел – братья Дубневичи с БПП. В кровного дуэта Богдана и Ярослава на двух 78 возможных правонарушений (46 и 32 соответственно).
В скольких делах фигурируют братья Дубневичи
В активе бывшего соратника Порошенко Игоря Кононенко – 21 расследование, в котором он фигурирует.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко попала под прицел журналистов-расследователей в 18 случаях. Юрий Бойко и Олег Ляшко – 15 и 14 раз соответственно.
Сколько раз под прицел расследователей попала Тимошенко
У Нестора Шуфрича же – всего 10 предполагаемых незаконных сделок.