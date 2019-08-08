НАБУ завершило досудебное расследование по делу министра Насалыка: детали

НАБУ приняло решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов по делу министра энергетики Игоря Насалика. Чиновника подозревают в том, что он "забыл" задекларировать 1,2 миллиона долларов США.

После ознакомления подозреваемого с материалами расследования дело будет передано в суд, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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По версии следствия, в 2014 году Игорь Насалик занял 1 миллион 249 тысяч американски долларов. Впрочем он не указал информации об этом в своих ежегодных декларациях.