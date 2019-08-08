НАБУ завершило досудове розслідування у справі міністра Насалика: деталі

НАБУ прийняло рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі міністра енергетики Ігоря Насалика. Урядовця підозрюють в тому, що він "забув" задекларувати 1,2 мільйона доларів США.

Після ознайомлення підозрюваного з матеріалами розслідування справу буде передано до суду, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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За версією слідства, у 2014 році Ігор Насалик позичив 1 мільйон 249 тисяч американськи доларів. Втім він не вказав інформації про це у своїх щорічних деклараціях.