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      НАБУ завершило досудове розслідування у справі міністра Насалика: деталі

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      Ігор Насалик "забув" задекларувати понад мільйон доларів, – САП
      Ігор Насалик "забув" задекларувати понад мільйон доларів, – САП / styknews.info

      НАБУ прийняло рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі міністра енергетики Ігоря Насалика. Урядовця підозрюють в тому, що він "забув" задекларувати 1,2 мільйона доларів США.

      Після ознайомлення підозрюваного з матеріалами розслідування справу буде передано до суду, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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      За версією слідства, у 2014 році Ігор Насалик позичив 1 мільйон 249 тисяч американськи доларів. Втім він не вказав інформації про це у своїх щорічних деклараціях.

      справа Ігоря насалика:
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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Насалик САП НАБУ Корупція
      Джерело: 24 канал
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