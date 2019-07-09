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      Міністр Насалик: За діями НАБУ проти мене стоїть втікач-"олігарх"-шахрай

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      Ігор Насалик у всьому звинувачує львівського бізнесмена Петра Димінського
      Ігор Насалик у всьому звинувачує львівського бізнесмена Петра Димінського / Glavcom.ua

      Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик пов’язує інформацію щодо повідомлення йому про підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) зі своїм конфліктом з колишнім власником телеканалу ZIK Петром Димінським, який зараз переховується від слідства за кордоном та має намір стягнути з нього незаконним шляхом гроші.

      Про це він повідомив "Главкому".

      "Втікач "олігарх" Димінський мстить мені, бо, коли мене призначили міністром, я відмовився призначати його людей на посади в системі ПЕК та вирішувати інші "питання", – сказав він.

      Після відмови, за словами Насалика, Димінський зі своїми спільниками підробили документи про начебто наявність його боргу перед Димінським та звернулися з цього приводу до суду, а потім ще – з метою додаткової "легалізації" злочинної схеми – до НАБУ з заявою про порушення міністром правил декларування.

      Крім того, Насалик не виключає участі Димінського і в прийнятті рішення Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) щодо порушення міністром антикорупційного законодавства, яке було направлено до НАБУ, яке, в свою чергу, порушень не встановило. Більш того, Верховним судом України рішення НАЗК було визнано незаконним та скасовано.

      Насалик також повідомив, що звертався із заявою за фактом підробки Димінським договорів позики до Національної поліції, і та порушила кримінальне провадження. В результаті слідчих дій та проведених експертиз було встановлено, що договори є підроблені, підкреслив міністр.

      За його інформацією, Димінський наразі переховується від слідства за кордоном.
      Нагадаємо, 18 серпня 2017 року автомобіль, за кермом якого перебував Димінський, влаштував ДТП, внаслідок якого загинула жінка. МВС оголосило його в розшук.

      Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації. Вчора ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у відомстві погодили повідомлення про підозру одному з міністрів.

      В 2017 році суд заарештував майно Ігоря Насалика за клопотанням Петра Димінського.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Насалик Петро Димінський
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