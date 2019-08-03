Як забезпечити ефективну боротьбу з корупцією і "посадки" чиновників-хабарників

Судова реформа неминуча. Вже йде активізація антикорупційних органів – НАБУ і Державного бюро розслідувань. Корупційних суддів треба покарати показово.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Завдяки "портновському" Кримінально-процесуальному кодексу (Андрій Портнов – чиновник адміністрації Януковича, автор КПК – 24 канал) посадити високопосадовця або політика практично неможливо. Але є сильні суспільні очікування. Тому треба спочатку прийняти законодавчі і процесуальні зміни. А потім, можливо, будуть і "посадки",

– підкреслив Фесенко.

За його словами, скандал із Окружним адміністративним судом Києва пов'язаний з багатьма проблемами в системі. Зокрема, з конфліктами з кваліфікаційною комісією суддів. З тим, що у нас і корупція та інші форми впливу на судові рішення. На жаль, це збереглося у величезних масштабах, а зараз загострилося.

Йде удар по найодіознішому суду – Окружному адміністративному, у якого просто зірвало дах, і який намагався впливати на все. В тому числі, заявляти політичну позицію. Вони загралися. Їх треба покарати показово. Щоб іншим було зась. Хоча в судах кругова порука, і буде опір,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Експерт підкреслює: наразі немає цілеспрямованого впливу на судову систему з боку президента Зеленського, як було при Порошенку. Коли приймалися зовсім одіозні рішення райсудами по закриттю справ проти мерів Харкова і Одеси Кернеса і Труханова.

Тому судова реформа, говорить Фесенко, неминуча, але, схоже, поки немає єдиної узгодженої концепції в команді Зеленського. Мабуть, восени вже буде конкретне бачення.

В чому підозрюють суддів Окружного адміністративного суду Києва? Наприкінці липня детективи Національного антикорупційного бюро та Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури провели обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. У НАБУ повідомили, що обшуки провели через можливе порушення закону з боку голови Окружного адміністративного суду міста Київ та окремих суддів. Київський окружний суд відомий рішеннями про новий правопис, перейменування проспекту Ватутіна, поновлення Романа Насірова на посаді, визнання незаконною націоналізацію "Приват Банку" та законною формулу "Роттердам+".