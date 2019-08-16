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      НАБУ розслідує діяльність голови СБУ Василя Грицака: деталі

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      Василь Грицак
      Василь Грицак / Дніпроград

      Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження проти Василя Грицака за штучне створення доказів та свідоме притягнення до відповідальності невинної людини.

      Спочатку НАБУ не хотіли вести справу проти Грицака, однак Солом'янський райсуд міста Києва зобов'язав детективів розпочати розслідування, передає "Інтерфакс".

      До теми: Голова СБУ Грицак і всі його заступники подали у відставку

      Досудове розслідування розпочали за фактом можливого штучного створення доказів обвинувачення та інших фальсифікацій главою СБУ, його першим заступником Павлом Демчиною та іншими правоохоронцями. Винним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 

      Наразі підозри нікому не висувалися. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та перевірки. 

      Зазначимо, що до НАБУ з приводу можливої незаконної діяльності Грицака звернувся адвокат Козак. Він поскаржився на зловживання службовим становищем, отримання правоохоронцями хабаря та внесення неправдивої інформації до офіційних документів.

      Що відомо про Василя Грицака?

      Василь Грицак – український військовий і керівник СБУ. На посаді глави спецслужби він перебував від липня 2015 до травня 2019 року. Він є генералом армії України.

      У 2017 році голова Служби безпеки України Василь Грицак публічно звернувся до керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександра Бортникова й звинуватив російську агентуру в організації терактів на території України. Зі слів Грицака, ФСБ перейшла всі можливі межі, порушила навіть ті правила, які діють під час війни.

      Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами громадянина України. Той мав організувати вчинення терактів і вбивства 30 осіб.

      У травні 2019 Василь Грицак подав заяву на звільнення, але Рада його не схвалила. Зараз обов'язки голови Служби безпеки виконує Іван Баканов. 

      Читайте про інші розслідуваня набу:
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      Теги: Новини політики Новини України Василь Грицак СБУ НАБУ Корупція
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