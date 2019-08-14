НАБУ допитало Кличка через скандальну заяву Богдана
Детективи НАБУ допитали мера Києва Віталія Кличка у справі про пропозицію хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану. Столичний очільник свідчив у справі у якості позивача.
Свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням, написав Кличко на своїй Facebook-сторінці.
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Справа стосується публічної заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря у 20 мільйонів доларів. Нібито від мого імені,
– зазначив мер Києва.
Він також висловив свій подив: мовляв, чому Богдан, юрист за фахом, після отримання такої пропозиції сам не звернувся до правоохоронних органів.
Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду,
– наголосив Кличко.
Столичний очільник переконаний, НАБУ розслідує оприлюднену інформацію і "суспільство дізнається правду".
Що відомо про скандальну заяву Богдана?
Андрій Богдан відзначився заявою про те, що йому пропонували гроші в обмін на те, що Кличко залишиться очолювати КМДА під час власного брифінгу.
Він сказав, що до нього підходив "адвокат одного зі смотрящих" в Київраді. Ця людина повідомила Богдану, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він начебто попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.
Після такої заяви глави Офісу Президента Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.
Брифінг Андрія Богдана: відео
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