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      НАБУ допитало Кличка через скандальну заяву Богдана

      321 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / 24 канал

      Детективи НАБУ допитали мера Києва Віталія Кличка у справі про пропозицію хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану. Столичний очільник свідчив у справі у якості позивача.

      Свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням, написав Кличко на своїй Facebook-сторінці.

      Актуально: Чинний уряд розглядати звільнення Кличка не буде, – прес-секретар Гройсмана

      Справа стосується публічної заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря у 20 мільйонів доларів. Нібито від мого імені,
      – зазначив мер Києва.

      Він також висловив свій подив: мовляв, чому Богдан, юрист за фахом, після отримання такої пропозиції сам не звернувся до правоохоронних органів.

      Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду,
      – наголосив Кличко.

      Столичний очільник переконаний, НАБУ розслідує оприлюднену інформацію і "суспільство дізнається правду".

      Що відомо про скандальну заяву Богдана?

      Андрій Богдан відзначився заявою про те, що йому пропонували гроші в обмін на те, що Кличко залишиться очолювати КМДА під час власного брифінгу.

      Він сказав, що до нього підходив "адвокат одного зі смотрящих" в Київраді. Ця людина повідомила Богдану, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він начебто попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.

      Після такої заяви глави Офісу Президента Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

      Брифінг Андрія Богдана: відео

      Як розвивалася ситуація із заявою Богдана про хабар: хроніка подій
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      Теги: Новини політики Новини України НАБУ Віталій Кличко Андрій Богдан КМДА
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