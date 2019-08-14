НАБУ допросило Кличко из-за скандального заявления Богдана

Детективы НАБУ допросили мэра Киева Виталия Кличко по делу о предложении взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Столичный глава свидетельствовал по делу в качестве истца.

"Свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли за моим обращением", – написал Кличко на своей Facebook-странице.

Актуально: Действующее правительство рассматривать увольнение Кличко не будет, – пресс-секретарь Гройсмана

Дело касается публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 миллионов долларов. Якобы от моего имени,

– отметил мэр Киева.

Он также выразил свое недоумение: мол, почему Богдан, юрист по специальности, после получения такого предложения сам не обратился в правоохранительные органы.

Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду,

– подчеркнул Кличко.

Столичный мэр убежден, НАБУ расследует обнародованную информацию и "общество узнает правду".

Что известно о скандальном заявлении Богдана?

Андрей Богдан отметился заявлением о том, что ему предлагали деньги в обмен на то, что Кличко останется возглавлять КГГА во время собственного брифинга.

Он сказал, что к нему подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете. Этот человек сообщил Богдану, что работа с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год. Он якобы попросил не двигать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам.

После такого заявления главы Офиса Президента Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

Брифинг Андрея Богдана: видео