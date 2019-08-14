НАБУ допросило Кличко из-за скандального заявления Богдана
Детективы НАБУ допросили мэра Киева Виталия Кличко по делу о предложении взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Столичный глава свидетельствовал по делу в качестве истца.
"Свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли за моим обращением", – написал Кличко на своей Facebook-странице.
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Дело касается публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 миллионов долларов. Якобы от моего имени,
– отметил мэр Киева.
Он также выразил свое недоумение: мол, почему Богдан, юрист по специальности, после получения такого предложения сам не обратился в правоохранительные органы.
Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду,
– подчеркнул Кличко.
Столичный мэр убежден, НАБУ расследует обнародованную информацию и "общество узнает правду".
Что известно о скандальном заявлении Богдана?
Андрей Богдан отметился заявлением о том, что ему предлагали деньги в обмен на то, что Кличко останется возглавлять КГГА во время собственного брифинга.
Он сказал, что к нему подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете. Этот человек сообщил Богдану, что работа с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год. Он якобы попросил не двигать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам.
После такого заявления главы Офиса Президента Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.
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