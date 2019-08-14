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      Действующее правительство рассматривать увольнение Кличко не будет, – пресс-секретарь Гройсмана

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      Виталий Кличко – мэр Киева и глава КГГА
      Виталий Кличко – мэр Киева и глава КГГА / newsone.ua

      Увольнять или не увольнять Виталия Кличко с должности главы КГГА (как того требовал Офис Президента) чиновники обсудили и решили: действующий состав Кабинета Министров рассматривать этот вопрос не будет.

      Об этом 14 августа заявил пресс-секретарь главы правительства Владимира Гройсмана – Василий Рябчук.

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      Учитывая то, что премьер вернулся из отпуска, сегодня, 14 августа, в СМИ ожидали, что во время планового заседания правительства министры могут рассмотреть вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА.

      Коротко об отношениях Кличко и Офиса Президента

      В июле в Офисе Президента Украины объявили о желании разделить полномочия мэра столицы и главы КГГА (обе должности занимает Виталий Кличко). В ответ Кличко заявил, что такое решение приведет к возвращению методов управления времен беглого президента Януковича.

      24 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан на пресс-конференции рассказал, что Кличко якобы признался ему, что не контролирует Киевсовет. А еще рассказал о "смотрящих", которым "работа" с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год.

      Тогда Виталий Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана надо проверить в рамках досудебного расследования, поскольку они могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

      эпопея с увольнением кличко: хроника событий
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      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко Офіс Президента Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман КГГА
      Источник: 24 канал
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