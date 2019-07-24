Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка.

Віталій Кличко натепер обіймає дві посади – мера Києва, яким його містяни обрали у 2014-му, й посаду чільника Київської міської державної адміністрації, куди його з вдячності призначив Петро Порошенко. З вдячності за те, що Кличко, тодішній один із лідерів Революції Гідності, не став балотуватися в президенти і не конкурував за цю посаду з Порошенком.

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Але тепер президент Володимир Зеленський, якому немає за що дякувати Кличкові. І Зеленський зажадав забрати в нього додаткові повноваження. Це, до речі, цілком законно і, про мене, абсолютно логічно. Варто розуміти, що мером Кличко залишиться. Утім, без повноважень чільника КМДА він втратить чималу владу й перетвориться на такого собі "весільного генерала" – матиме лише представницькі функції, але буде позбавлений доступу до розподілу 70 мільярдів гривень столичного бюджету.

Дві посади для одного: чому так склалося?

Щоби зрозуміти, чому виникла така плутанина з повноваженнями мера столиці та чільника КМДА, і чому одна людина обіймає дві посади, треба трохи в історію зануритися. Отже, з 2003 року меру Києва автоматично надавали повноваження голови міської державної адміністрації. Проте, у 2010 році, аби хоч якось вгамувати тодішнього мера Леоніда Черновецького, вигадали ці дві посади розділити – "Льоню-космоса" номінально залишили мером, а всі реальні повноваження із керування містом віддали Олександру Попову, призначивши його головою КМДА.



Екс-мер Києва Леонід Черновецький / Фото "Сегодня"

Тепер подібний фінт роблять і з Кличком, який, до речі, дуже багато має спільного з Черновецьким. В обох був досить високий рейтинг підтримки українців і в обох це було абсолютно незаслужено, на мою думку. Адже Черновецький буквально пів Києва "роздерибанив" під забудови, а ту половину, що залишилася недоторканною, тепер "роздерибанив" Кличко.

За Кличка маємо просто катастрофічно погані дороги: Хрещатик увесь в латках, що вже казати за віддалений спальний район Виноградарь, де ямковий ремонт взагалі був би за щастя. Щонайменше на два роки затягнув Кличко з початком ремонту аварійного Шулявського мосту, натомість вельми оперативно і за шалені гроші побудував абсолютно непотрібний пішохідний міст в історичному середмісті. Скільки на тому мості вкрали і чому настільки неякісно побудували –окрема історія. За роки свого керування містом Кличко так і не спромігся навести лад із хаотичним паркуванням, хоча це могло б приносити міському бюджету чималі гроші. Сумна історія із відтермінування будівництва метро на Виноградар – попри те, що навіть гроші на це були виділені місту з держбюджету…

Таких сумних історій з Кличком у головній ролі дуже багато назбиралося. У мене, як у пересічного киянина, претензій до Кличка чимало, він не виправдав моїх сподівань. Я точно не буду жаліти, що в нього тепер забирають певні повноваження, бо склалося враження, що Кличко своїми повноваженнями взагалі й не користувався. Або ж користувався для чогось іншого, але точно не для того, щоби зробити Київ кращим.

Чи стане місту краще, коли замість боксера ним опікуватиметься генпродюсер каналу "1+1" Олександр Ткаченко, якого пророкують на заміну Кличку? Я не впевнений, що за Ткаченка стане краще. Втім, точно знаю, що Кличко чинитиме цьому спротив, так само, як останні два місяці чинила Зеленському неконструктивний спротив стара Верховна Рада. Історія повторюється, але тепер у місцевих масштабах.



Генпродюсер каналу "1+1" Олександр Ткаченко / Фото LIGA.net

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