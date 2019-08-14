Чинний уряд розглядати звільнення Кличка не буде, – прес-секретар Гройсмана

Звільняти чи не звільняти Віталія Кличка з посади голови КМДА (як того вимагав Офіс Президента) урядовці обговорили і вирішили: чинний склад Кабінету Міністрів розглядати це питання не буде.

Про це 14 серпня заявив прес-секретар глави уряду Володимира Гройсмана – Василь Рябчук.

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Враховуючи те, що прем'єр повернувся із відпустки, сьогодні, 14 серпня, у ЗМІ очікували, що під час планового засідання уряду міністри можуть розглянути питання звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Коротко про стосунки Кличка та Офісу Президента

У липні в Офісі Президента України оголосили про бажання розділити повноваження міського голови столиці і голови КМДА (обидві посади обіймає Віталій Кличко). У відповідь Кличко заявив, що таке рішення призведе до повернення методів управління часів президента-втікача Януковича.

24 липня голова Офісу Президента Андрій Богдан на прес-конференції розповів, що Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. А ще розповів про "смотрящих", яким "робота" з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік.

Тоді Віталій Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана треба перевірити у межах досудового розслідування, оскільки вони можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.