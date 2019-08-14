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      Чинний уряд розглядати звільнення Кличка не буде, – прес-секретар Гройсмана

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      Віталій Кличко – міський голова Києва та очільник КМДА
      Віталій Кличко – міський голова Києва та очільник КМДА / newsone.ua

      Звільняти чи не звільняти Віталія Кличка з посади голови КМДА (як того вимагав Офіс Президента) урядовці обговорили і вирішили: чинний склад Кабінету Міністрів розглядати це питання не буде.

      Про це 14 серпня заявив прес-секретар глави уряду Володимира Гройсмана – Василь Рябчук.

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      Враховуючи те, що прем'єр повернувся із відпустки, сьогодні, 14 серпня, у ЗМІ очікували, що під час планового засідання уряду міністри можуть розглянути питання звільнення Кличка з посади голови КМДА.

      Коротко про стосунки Кличка та Офісу Президента

      У липні в Офісі Президента України оголосили про бажання розділити повноваження міського голови столиці і голови КМДА (обидві посади обіймає Віталій Кличко). У відповідь Кличко заявив, що таке рішення призведе до повернення методів управління часів президента-втікача Януковича.

      24 липня голова Офісу Президента Андрій Богдан на прес-конференції розповів, що Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. А ще розповів про "смотрящих", яким "робота" з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. 

      Тоді Віталій Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана треба перевірити у межах досудового розслідування, оскільки вони можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

      епопея зі звільненням кличка: хроніка подій
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      Теги: Віталій Кличко Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Офіс Президента КМДА Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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