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      НАБУ здійснює обшуки в "Украерорусі": справа пов’язана з розтратою 400 мільйонів гривень

      259 Читать новость на русском
      НАБУ
      НАБУ / biz.censor.net.ua

      Детективи НАБУ перевіряють не лише приміщення держпідприємства, підпорядкованого Мінінфраструктури, а й помешкання службових осіб.

      НАБУ розслідує справу, пов’язану із втратою 404 мільйонів гривень. Річ у тім, що керівництво "Украероруху" перерахувало ці гроші в "Платинум Банк" якраз напередодні його краху. Про обшуки повідомляє прес-служба НАБУ.

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      Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "Украероруху". Вони розмістили понад 400 мільйонів гривень держпідприємства на рахунках "Платинум Банку", визнаного неплатоспроможним,
      – мовиться в повідомленні НАБУ.

      Справа тягнеться від листопада 2017 року, але досі ні чиновники, ні держслужбовці не є покарані. Слідство відкрило 3 кримінальні провадження, але підозрюваних за 2 роки – немає.

      Цікаво! Співпраця "Украероруху" і "Платинум Банку" розпочалася ще у 2014 році. Саме в тоді банку були перераховані перші 280 мільйонів гривень підприємства. Тоді ж пролунав перший тривожний дзвінок: нардеп Герасимов звернув увагу Мінінфраструктури на те, що цей депозит "мав ознаки корупції".

      Згодом, коли банк вже був на межі краху, підприємство продовжувало перераховувати кошти на його рахунки.

      Більше про корупційну схему – читайте тут.

      Що таке "Украерорух"? Це – державне підприємство, яке займається забезпеченням аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України. Зокрема, мовиться про організацію повітряного простору, радіотехнічного забезпечення, аварійного сповіщення тощо.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція НАБУ авіація Міністерство інфраструктури Банки Гроші
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