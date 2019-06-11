Втрата 404 мільйонів: як "Украерорух" профінансував "Платинум Банк" перед його занепадом

Керівництво "Украерорух" перерахувало в "Платинум Банк" мільйони напередодні його краху. Міністерство і керівництво підприємства знало про рух цих коштів. Проте ні чиновники, ні держслужбовці не покаранні. Відкрито 3 кримінальні провадження, але підозрюваних за 2 роки – немає.

1 грудня 2014 року тодішній міністр інфраструктури Максим Бурбак, без конкурсу і без погодження від Кабміну і Київської ОДА, призначає директором "Украероруху" Дмитра Бабейчука. Тобто із серйозним порушенням процедури.

Читайте також: Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві

Через півроку "Украерорух" під керівництвом Бабейчука уклав депозитний договір з "Платинум Банком" і туди пішли перші 280 мільйонів гривень підприємства.Вже восени народний депутат Артур Герасимов вперше пише Міністерству, що цей депозит "має ознаки корупції".



Дмитро Бабейчук

Колектив підприємства протестував і тієї ж осені профспілка написала листа Міністерству інфрастуруктури, де сказала і про "Платинум Банк". 10 грудня 2015 року відповів перший заступник Міністра Володимир Шульмейстер: "Це дозволяє диверсифікувати фінансові ризики, здійснювати більше гнучке керування грошовими потоками та отримувати додатковий дохід від нарахування відсотків на залишки грошових коштів на поточних рахунках".

А журналістам "Наших грошей" Володимир Шульмейстер сказав, що "мотивацію цього листа не пам'ятає. Загальна політика тоді була тримати гроші в державних банках. Державні кошти – в державних банках".

Читайте також: Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці

Вкінці 2015 року були перші сигнали про проблеми "Платинуму" уже були. З банком судився оператор мобільного зв’язку "МТС", бо "Платинум" відмовився повертати оператору 250 мільйонів гривень депозиту. В той же час борг "Платинуму" перед Нацбанком вже вимірювався сотнями мільйонів. Всі ці дані були відкритими.

На початку 2016 року тоді ще заступник Міністра Володимир Омелян видає жорстке розпорядження: щодня інформувати його про стан поточних рахунків. Вже після краху "Платинум Банку" в Акті службового розслідування “Украероруху” буде написано, що "Таким чином, кожен факт перерахування коштів був доведений до Міністерства інфраструктури України".

Працівники "Украероруху" кажуть, що заступник директора, Сергій Гомболевський, сам розповідав, що в Міністерстві про всі дії з “Платинум Банком” добре знали.

Перший раз він сказав, що узгодив з міністром і директором перерахування на "Платинум Банк". І другий раз він сказав, на іншій раді підприємства, що він це узгодив з Міністерством і з директором,

– розповів голова Ради ДП “Украерорух” (2017-2018) Кирило Поліщук.



Аудіозапис засідання Ради ДП "Украерорух" 23 березня 2017 року



Аудіозапис засідання Ради ДП “Украерорух” 23 березня 2017 року

В другій половині 2016 року напруга починає зростати: з’являється все більше і більше повідомлень про проблеми "Платинуму". 28 липня директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук листом питає уМіністерства, чи можна йому продовжувати співпрацю з "Платинум Банком".

Відповіді не чекав і вже наступного дня, 29 липня, зустрічався з представниками банку і вони домовилися про графік поступового виведення коштів. Є навіть відповідні накази “Украероруху” – ніякого виведення, втім, не відбудеться, а навіть навпаки.

24 листопада заступник директора Ігор Касьяненко погоджує новий, протилежний план: до кінця року завести у “Платинум” ще 90 мільйонів гривень. Для цього їх спеціально забирають із рахунків підприємства в державному “Укргазбанку”.

Ці кошти перераховують через декілька днів. На цей час про проблеми “Платинуму” вже говорять на всіх зупинках. До його остаточного краху залишається 43 дні.



Схеми переведення коштів

Але і це – ще не всі мільйони, які встигли поховати в напівмертвому банку. Коли до падіння фінустанови залишатиметься 13 днів, “Украерорух” затверджує новий графік: на виведення коштів дається ще цілий рік. А вже наступного дня підприємство перераховує в “Платинум” ще 70 мільйонів гривень. Рішення приймає заступник директора “Украероруху” Сергій Гомболевський.

Згодом він пояснить: на останніх подихах "Платинум" запропонував йому вигідні відсотки – треба тільки розмістити тих 70 мільйонів з 29 грудня по 10 січня. А потім їх мали віддати.



Схеми переведення коштів

Але 10 січня 2017 року “Украероруху” нічого не віддають. У цей день Національний банк України визнає “Платинум” неплатоспроможним. На той час державне підприємство тримає там 404 мільйони гривень.

Тобто, керівництво “Украероруху”, всупереч усім рекомендаціям Міністерства і внутрішнім наказам, в останні два місяці життя “Платинум Банку” переводить туди ще 160 мільйонів гривень.

Читайте також: Розкішні курорти, дорогі авто та мільйони прибутку: вся правда як живе та заробляє Кернес

На той же час вже давно було відомо: "Платинум Банк" – проблемний з голови до ніг. Наприклад, "Дзеркало Тижня" писало: “Згідно з результатами стрес-тестування, які є в розпорядженні редакції, “Платинум Банк” потребує колосальної докапіталізації”. МТС вже публічно вимагав визнати банк проблемним. Нацбанк вже заборонив “Платинуму” брати кошти державних підприємств.

Але гроші “Украероруху” до нього вперто йшли своїм ходом, ніби нічого й не бувало. Тільки після краху почалися гарячкові пошуки винних.

Покарання винних

10 січня 2017 року директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук призначає службове розслідування, щоб розібратися: як так сталося і хто винен. 21 січня відкривають перше кримінальне провадження: про зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Розслідування вела бориспільська поліція.

Читайте також: Конституційний суд завдав удару кампанії Порошенка і швидко "поЗЕленів": шокуюче розслідування

Ще через 9 днів реєструють друге кримінальне провадження - про привласнення або розтрату в особливо великих розмірах. Це розслідує поліція Києва. В обох цих провадженнях слідство триває досі. Без офіційних підозрюваних.

В кінці лютого “Украерорух” завершує своє службове розслідування. Заступників директора Сергія Гомболевського, Ігоря Касьяненка і Тетяну Блідченко рекомендують притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Гомболевському і Касьяненку справді оголосять догани.



Догани держчиновникам

Однак, вони їх успішно скасують через суд. Обоє заявили, що нічого не знали про накази повертати кошти з "Платинум Банку".



Рішення суду

От тільки буквально напередодні винесення йому догани Сергій Гомболевський на раді підприємства сам взяв на себе відповідальність за перерахування 70 мільйонів гривень до "Платинум Банку" в останні дні 2016 року.



Запис слів Сергія Гомболевського

Проте, йому нічого не буде. Заступника директора Ігоря Касьяненка звільнять аж у жовтні 2017 року через скорочення. Він успішно поновиться на посаді через суд.

Більше – дивіться у програмі.