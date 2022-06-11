Колишній керівник відділу внутрішньої безпеки в СБУ Андрій Наумов був затриманий разом з громадянином Німеччини. Зазначається, що той був його водієм.

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Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В їх машині правоохоронці знайшли 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди.

Відповідно до законодавства Сербії, їм призначили попереднє увʼязнення – строком на 48 годин. Згодом вони мають постати перед слідчим суддею.

У медіа повідомляють, що Андрій Наумов не бажав звернутися за допомогою до консульства України, попри те, що. у нього є на це право. На думку, сербських оглядачів, він буде намагатися "торгувати" з сербськими службами, оскільки володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ.

Такі припущення виникли через те, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Росії й виступає за розширення стосунків з Москвою щодо безпеки.

Що відомо про Андрія Наумова

Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов став фігурантом провадження про держзраду. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Це ж зробила його родина, проте трошки раніше.

Фахівці з ДБР вже обшукали його квартиру в ЖК Alter Ego, що в центрі Києва, а також помешкання в селищі Гребінки неподалік від столиці. Слід зауважити, що ця нерухомість записана на близьких колишнього співробітника СБУ.

Крім того, 31 березня Володимир Зеленський позбавив звання генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та ексначальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучко. "Сьогодні ухвалене ще одне рішення. Щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

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