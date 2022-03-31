Він зауважив, що березень минув абсолютно непомітно. Плин часу сприймається не фіксується й наразі кожен день подібний на попередній.

До теми Зеленський провів розмову з Ердоганом: що обговорили

Наразі є одне завдання для всіх – захиститися, врятувати людей та стримати загарбників.

Увесь цей березень та 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін: з землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть. У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне – якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити,

– сказав Зеленський про російських загарбників.

Він зауважив, що "пекельні химери" думали, що захоплять Україну за 3 – 5 днів. Але "коли ти на своїй землі, тобі все допомагає". І сили природи і люди, від яких навіть не можна було цього очікувати. Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог.

Вже 36. А ми стоїмо і будемо боротися далі, до кінця. Стільки, скільки вистачить сил. Стільки, скільки буде можливостей, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилось,

– заявив президент.

На відео він вказав на будинок з химерами та зауважив, що якщо в Україні й можуть існувати химери, то лище такі – "рідні й добрі".

Президент подякував нашим захисникам

Впевнений, для кожного й кожної з вас надзвичайно приємно читати й дивитися новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. І це так. Наші Збройні Сили, Національна поліція і Національна гвардія, розвідка – вони молодці. Абсолютна їм вдячність!,

– сказав глава держави.

Наразі воїни виганяють окупантів на північ від Києва, на Чернігівському напрямку та у Сумській області. На думку президента, російська війська й самі усвідомлюють, що більше не "витягують" таких інтенсивних боїв, які самі ж розпочали на початку березня.

Відступ – частина тактики ворога

Володимир Зеленський зауважив, що ми повинні усвідомлювати те, що відступ російських військових у деяких напрямках – це частина тактики ворога.

Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших, інших дуже важливих. На тих, де нам може бути складно,

– сказав він.

Тож президент закликав українців проявляти стриманість в емоціях та переживаннях, адже "всі ми однаково хочемо перемоги". Але попереду будуть ще битви, й Україні потрібно пройти "дуже складний шлях", щоб отримати те, чого ми всі прагнемо.

Будьте стриманими й підтримуйте одне одного

Як зауважив глава держави, кожен повинен "як може" мотивувати наших військових, один одного та підтримувати нашу країни. Діти своїми "вподобайками", батьки – теплим словом, волонтери – допомогою, а народ і держава – усіма ресурсами й можливостями, які є.

Стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги, і належна мотивація для наших військових – це обов'язкові елементи. Працюю на мотивацію для них і я. Щоденно. Як і кожен з нас,

– додав президент.

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