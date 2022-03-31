У дописі Володимир Зеленський зазначив, що провів чергову розмову зі справжнім другом – Президентом Реджепом Ердоганом.

Важливо Туреччина заявила про готовність стати гарантом безпеки України

"Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру", – повідомив Президент України.

Крім того, зазначив, що вдячний Туречинні за готовність стати гарантом безпеки нашої держави.

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