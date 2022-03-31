В посте Владимир Зеленский отметил, что провел очередной разговор с настоящим другом – Президентом Реджепом Эрдоганом.
Важно Турция заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины
"Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира", – сообщил Президент Украины.
Кроме того, отметил, что благодарен Турции за готовность стать гарантом безопасности нашего государства.
Турция не единственная, кто согласился предоставить гарантии безопасности Украине: смотрите видео