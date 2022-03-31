Среди них Турция. И предварительно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности.
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Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины. Но, конечно, детали этого нужно уточнить,
– сказал он.
Также, по словам Эрдогана, переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.
Турция не единственная, кто согласился предоставить гарантии безопасности Украине: смотрите видео