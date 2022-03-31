Серед них є і Туреччина. І попередньо президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність.

До теми Зустріч Зеленського і Путіна: Ердоган хоче провести її найближчим часом

Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні гарантування безпеки України. Але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити,

– сказав він.

Також, за словами Ердогана, переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали "значний імпульс" цьому процесу.

Туреччина не єдина, хто погодився надати гарантії безпеки Україні: дивіться відео